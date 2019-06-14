ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По возрасту, активности и виду спорта. В Беларуси разрабатывают проект по питанию спортсменов

15.06.2019 17:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

О проектах, которые собираются реализовать в сфере спорта в Беларуси, рассказали в программе «В обстановке мира».

По возрасту, активности и виду спорта. В Беларуси разрабатывают проект по питанию спортсменов

Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Несколько проектов, которыми, я надеюсь, мы будем гордиться в ближайшее время, они направлены на три основные группы ещё мобилизации резервов. Первое – это проект, связанный с организацией питания. И на сегодняшний день в центре начат проект, он состоит из трёх частей. Первая часть – это разработка принципов питания базовых для каждой группы спортсменов по возрасту. То есть с училища олимпийского резерва, национальные команды, детско-юношеские школы.

Второе – по видам спорта. То есть это игровые виды спорта, циклические виды спорта, где тоже разные потребности. Третье – по виду физической активности. То есть есть период проведения тренировочных сборов, есть период восстановления, есть период больших стартов. И там разные потребности. Как в обычных микронутриентах, белках, жирах, углеводах и калориях, так и в каких-то добавках.

Однозначно мы будем учитывать и кратность питания – понятно, что перед стартами, после стартов нужны свои особенные схемы. Второй блок этого питания будет направлен на дотации спортсмену тех необходимых микроэлементов, витаминов и других добавок, которые чаще всего интенсивно расходуются в процессе интенсивной физической нагрузки.   

По возрасту, активности и виду спорта. В Беларуси разрабатывают проект по питанию спортсменов

Людмила Макарина-Кибак, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
Правильное питание не только для наших спортсменов. И мы прекрасно понимаем: мы говорим о правильном питании для фигуры, для красоты, для содержания кожи.

На сегодняшний день мы говорим о правильном питании для правильного построения организма, для того, чтобы войти в нагрузку и выйти из неё правильно.  

По возрасту, активности и виду спорта. В Беларуси разрабатывают проект по питанию спортсменов

Александр Богданович, олимпийский чемпион, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это очень сложно сделать. Я вот скажу просто по себе: у нас пока нет единой базы, где бы тренировались все спортсмены.

У нас есть Стайки – там тяжёлая атлетика, борцы тренируются, там это можно организовать. Другие виды спорта тренируются разрозненно. И находят базу для тренировок. И организовать на той базе достойное питание – вот не всегда возможно, мы не всегда можем.

Директор РНПЦ спорта: «Когда человек доходит до высоких стартов, конечно, ему требуется какая-то помощь»

Как питаться и чем можно заболеть. Что ещё будет в генетическом паспорте спортсмена

Директор РНПЦ спорта: «Сейчас только ленивый не говорит о стволовых клетках. Мы тоже собираемся где-то с ними поработать»

Люди в материале: Ирина Малёваная, Людмила Макарина-Кибак, Александр Богданович
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О проектах, которые собираются реализовать в сфере спорта в Беларуси, рассказали в программе «В обстановке мира».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко проведет переговоры с президентом Египта 18 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика