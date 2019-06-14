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Щенок приревновал собаку к отаре овец и тащит её за хвост. Видеофакт
Источник материала: СТВ
Новости Шотландии. В Шотландии щенок пытался помешать взрослой собаке-пастуху работать, оттаскивая от отары овец.
Как
Когда Сэму удалось вырваться из маленьких челюстей Фло, он помчался через поле, оставив малыша лежать на спине в недоумении.
Фото: Caters News Agency
Владелец собак Рори Грегор стал свидетелем происходящего. Ему и удалось снять инцидент на видео. По словам Рори, он с Сэмом пытался собрать овец, чтобы сделать им прививки. В этот момент и подбежал Фло, которому не с кем было играть.
Весной 2019 года мы рассказывали другую историю о животных, которые нашли работу.
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Новости Шотландии. В Шотландии щенок пытался помешать взрослой собаке-пастуху работать, оттаскивая от отары овец. Как сообщает Daily Mail, щенка по кличке Фло...
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