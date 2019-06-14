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В Минске монтажник упал с высоты второго этажа и погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 15 июня в Минске после падения с высоты погиб монтажник.
Как
На место происшествия выбывала СОГ. Изымались документы организации, были опрошены очевидцы, назначено проведение судмедэкспертизы.
Устанавливаются детали случившегося.
В конце весны 2019 года в Берёзовском районе 19-летний рабочий упал с крыши цеха предприятия.
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Новости Беларуси. Утром 15 июня в Минске после падения с высоты погиб монтажник. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет, на стройке во время...
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