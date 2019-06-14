|
Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава белорусского государства подчеркнул, что наша страна была и остается всепогодным другом Китая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)