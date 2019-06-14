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Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения

15.06.2019 16:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского государства подчеркнул, что наша страна была и остается всепогодным другом Китая.

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения

Люди в материале: Александр Лукашенко, Си Цзиньпин
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава...
 
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