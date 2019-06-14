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Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова

15.06.2019 15:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Могилёвом обнаружили останки первого бойца легендарного батальона милиции Владимирова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова

В июле 41-го советские правоохранители под командованием капитана Константина Владимирова больше недели прикрывали подступы к областному центру.

Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова

Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова

Раскопки на месте боев проводились уже не раз. Но только сейчас удалось найти вещественные доказательства существования батальона. В кармане шинели погибшего воина сохранились документы. Эксперты установили имя бойца – это офицер милиции Семен Дрищенко.

Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова

Кирилл Моржанов, официальный представитель Могилёвского института МВД:
Был обнаружен приказ НКВД 1940 года, там был список курсантов, которые были зачислены в минскую школу милиции. К нашей радости фамилия обнаруженного милиционера была в списке под номером 94.

Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова

Николай Борисенко, руководитель Могилёвского поискового отряда:
Это первое достоверно установленное имя за все послевоенные годы. Ни одного захоронения милиционера, датированного, именного, мы не находили здесь. Для нас это открытие.

Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова

Теперь климовчанина с почестями перезахоронят. А работы по поиску будут продолжены. Поисковики полны оптимизма – каждый солдат должен быть предан земле в присутствии родных.

Люди в материале: Кирилл Моржанов, Николай Борисенко
 
 
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Новости Беларуси. Под Могилёвом обнаружили останки первого бойца легендарного батальона милиции Владимирова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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