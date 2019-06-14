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Обнаружены доказательства существования легендарного батальона милиции Владимирова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под Могилёвом обнаружили останки первого бойца легендарного батальона милиции Владимирова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В июле 41-го советские правоохранители под командованием капитана Константина Владимирова больше недели прикрывали подступы к областному центру.
Раскопки на месте боев проводились уже не раз. Но только сейчас удалось найти вещественные доказательства существования батальона. В кармане шинели погибшего воина сохранились документы. Эксперты установили имя бойца – это офицер милиции Семен Дрищенко.
Кирилл Моржанов, официальный представитель Могилёвского института МВД:
Николай Борисенко, руководитель Могилёвского поискового отряда:
Теперь климовчанина с почестями перезахоронят. А работы по поиску будут продолжены. Поисковики полны оптимизма – каждый солдат должен быть предан земле в присутствии родных.
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Новости Беларуси. Под Могилёвом обнаружили останки первого бойца легендарного батальона милиции Владимирова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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