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Крышу Volvo V70 вскрыли как консервную банку: литовец вывозил из Беларуси 3157 пачек сигарет

15.06.2019 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В среду сотрудники пограничной заставы в Варене примерно в 20 метрах от контрольного пункта в Шальчининкае остановили автомобиль Volvo V70, на котором 42-летний житель Шальчининкайского района только что въехал в Литву из Беларуси.
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Чтобы выяснить, привез ли водитель запрещенные предметы в Литву, пограничники организовали повторную проверку Volvo V70. В итоге обнаружили, что автомобиль оборудован тайниками, в которых находилась контрабанда. Белорусские сигареты извлекли из-под бамперов и крыши, из колес и других частей машины. Об этом сообщает государственная пограничная службы Литвы.

Оказалось, что в Volvo V70 было упаковано 3157 пачек сигарет NZ Gold, Minsk Capital QS и Winston Blue.

По факту контрабанды вильнюсские пограничники начали предварительное следствие. Литовец помещен в ИВС, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до 4 лет.


 
 
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В среду сотрудники пограничной заставы в Варене примерно в 20 метрах от контрольного пункта в Шальчининкае остановили автомобиль Volvo V70, на котором 42-летний житель...
 
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