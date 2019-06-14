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Составлен новый рейтинг самых дорогих брендов в мире

15.06.2019 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В рейтинге самых дорогих брендов появился новый лидер: «стоимость зашкаливает».


 

В списке самых дорогих компаний на планете появились значительные изменения, информирует enovosty.com/news.

Так, лидер прошлого года рухнул сразу на третью позицию престижного списка.

В 2019 году самым дорогим брендом в мире стала компания Amazon. Стоимость этого бренда просто зашкаливает – 315 млрд долларов. Интересно, что компания прыгнула в лидеры с третьего места, которое она занимала в прошлом году, пишет Апостроф.

А вот лидер 2018-го года Google упал на третье место. Стоит IT-гигант теперь «всего» 309 млрд долларов.«Серебро» престижного рейтинга у американского производителя электроники Apple, которого специалисты оценивают в 309,5 млрд долларов.

Также в первую пятерку самых дорогих брендов мира вошла Microsoft (251 млрд), Visa (177 млрд), Facebook (158 млрд) и Alibaba (131 млрд).



 
 
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В рейтинге самых дорогих брендов появился новый лидер: «стоимость зашкаливает».
 
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