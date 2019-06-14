Составлен новый рейтинг самых дорогих брендов в мире









информирует enovosty.com/news. В списке самых дорогих компаний на планете появились значительные изменения,





Так, лидер прошлого года рухнул сразу на третью позицию престижного списка.





В 2019 году самым дорогим брендом в мире стала компания Amazon. Стоимость этого бренда просто зашкаливает – 315 млрд долларов. Интересно, что компания прыгнула в лидеры с третьего места, которое она занимала в прошлом году, пишет Апостроф.





А вот лидер 2018-го года Google упал на третье место. Стоит IT-гигант теперь «всего» 309 млрд долларов.«Серебро» престижного рейтинга у американского производителя электроники Apple, которого специалисты оценивают в 309,5 млрд долларов.





Также в первую пятерку самых дорогих брендов мира вошла Microsoft (251 млрд), Visa (177 млрд), Facebook (158 млрд) и Alibaba (131 млрд).







