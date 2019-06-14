“Юный спасатель” за 800 рублей: кто заставляет школы подписываться на госпрессу

сообщает eschool.by. Письмо с таким требованием якобы было послано во все школы Постав из отдела образования Поставского райисполкома,eschool.by.













цитирует письмо Еврорадио. “На основании письма начальника Поставского РОЧС [районного отдела по чрезвычайным ситуациям. — Еврорадио] отдел по образованию Поставского райисполкома просит вас оказать содействие в проведении подписной кампании на журнал “Юный спасатель” в учреждениях образования и инициировать рассмотрение вопроса о необходимости подписки не менее двух экземпляров для каждого класса на июль — декабрь 2019 года”, —письмо Еврорадио.





Если исходить из того, что стоимость полугодовой подписки на “Юный спасатель” составляет 12 рублей 72 копейки, то получается, что, например, ученики СШ № 1, или, скорее, их родители, должны перечислить журналу 814,08 рубля за подписку. Вот так просто, в добровольно-принудительном порядке.





Еврорадио разбирается, кто заставляет школы подписываться на “Юный спасатель” — МЧС, отдел образования или кто-то другой, — и можно ли отказаться от подписки на госпрессу.





Чиновники разного уровня и Министерства образования, и Министерства информации неоднократно заявляли, что принудительной подписки у нас нет. Слышали журналисты такого рода заявления и от руководителя пресс-службы МЧС Виталия Новицкого, когда речь заходила именно о подписке на журнал “Юный спасатель”. Но, может, в Поставах об этом не знали?

Поставский РОЧС: письмо про “Юный спасатель” писали, но не заставляли

В Поставском отделе по чрезвычайным ситуациям признают: письмо насчёт “Юного спасателя” они действительно в отдел образования писали. Но без требования оформлять подписку в школах принудительно.





“Письмо имело рекламный характер: рассказывалось о журнале — о чём там пишут, что он для детей и говорилось о том, какая информация в этом журнале есть. В таком плане было письмо. А не то, что это было какое-то письмо-требование — нет! Там было просто письмо руководителю [отдела образования райисполкома. — Еврорадио] о том, что вот, есть такой журнал, в котором рассказывается о том и том. Который можно использовать для работы с детьми — в таком плане”, — поясняют в Поставском РОЧС.





И всё! А что там дальше было, какие письма получили школы из отдела образования, “это не ко мне вопросы”, говорит собеседник Еврорадио и добавляет, что своему ребёнку он добровольно выписал этот журнал на домашний адрес.





Поставского спасателя поддерживает руководитель пресс-службы МЧС Виталий Новицкий: “Информационное письмо, конечно. За любое принуждение инспектор МЧС будет сразу же уволен”, — пишет он в комментариях.

“Разные руководители напрямую между собой договариваются”

Получается, принуждение — это инициатива районного отдела образования?





“Мне ничего об этом письме не известно, — говорит заместитель начальника отдела образования Поставского райисполкома Татьяна Русаловская. — Разные там руководители со своими вопросами идут напрямую к начальнику отдела. Поэтому спрашивать нужно у него — мы ничего не знаем”.





Дозвониться до Александра Каширина в течение дня у нас так и не получилось. Хотя очень хотелось бы узнать, как “информационное письмо” от начальника Поставского РОЧС превратилось в письмо-требование “о необходимости подписки” и могут ли ученики с учителями отказаться от подписки.











