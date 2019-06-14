 Александр Карлюкевич: «На празднике в Мире сгенерирована идея совместить просветительскую, историческую книгу с интересами читателя»

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси в течение года проходят разные мероприятия, посвященные книгам и чтению. Среди самых значимых, пожалуй, Минская книжная выставка-ярмарка и День белорусской письменности. Еще одной традицией могут стать «Книжные встречи в Мирском замке» — как новый формат знакомства с книгой. А точнее, отдельными ее тематическими направлениями. Главной в Мире стала историческая литература. Ее закономерно представили в историческом месте, гордости не только страны, но и всего мира, одном из красивейших замков Европы – Мирском, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО.





И Мирский замок — как один из самых ярких примеров того, как сегодня в Беларуси с поддержкой государства сохраняется наше историческое наследие. Свой вклад в это вносит и историческая литература.

О том, чем живет современное книгоиздание Беларуси и какое место в нем занимает историческая книга, рассказал министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.









— Сегодня те, кто заинтересован в продвижении художественного слова, документальной литературы, конечно, работают с электронным форматом. Даже если книга выходит в печатном варианте, она имеет и электронный формат. Издательское дело сегодня сопряжено с новыми технологиями. В то же время хотел бы сказать, что в Беларуси, как и в России, большое внимание уделяется печатной книге. В 2018 году в нашей стране вышло 9 665 названий книг. А если говорить о книготорговых сетях, которые работают в системе Белкниги, а это более ста книжных магазинов, то одновременно несколько сотен тысяч названий книг находятся в книжной торговле. — подчеркнул Александр Карлюкевич — А в крупных книжных магазинах столицы в один день находится от 50 до 70 тысяч названий книг. И их достаточно широкая палитра. Если говорить о празднике в Мире, здесь генерирована идея совместить просветительскую, историческую книгу с интересами общества, читателя. Поэтому мне кажется надо выделять тематические пространства в знакомстве с книгой.





Что касается книг исторической направленности, они у читателя востребованы. Это видно и по продажам в торговой сети, и по предпочтениям читателей библиотек.





— Сегодня у нас в стране своего рода «триада – три новеллы»: Год малой родины в 2018, 2019 и 2020 году. Эта выставка, праздник в Мире — сопровождение темы Года малой родины, — отметил министр информации. — И подсказка: смотрите литературу, здесь много историко-краеведческой литературы, причем посвященной самым разным регионам нашей страны. Это особенно важно в преддверии Вторых Европейских игр. Ведь через эти книги можно познакомится со страной. К тому же, они изданы не только на белорусском и русском, но и других языках.

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Участие в празднике в Мире принимают представители дипломатических миссий, представители органов власти. И, конечно, писатели из всех уголков Беларуси, авторы из России, Украины.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: автора https://grodnonews.by/