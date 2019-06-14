На Студенческой улице появился трехглавый дракон

Источник материала: Горецкий вестник

На улице Студенческой появился новый арт-объект. Фасад здания украсила красочная социальная реклама энергонадзора, главным героем которой стал дракон с тремя головами. Сказочное чудище уже успело привлечь внимание проходящих мимо детей и взрослых.





Росписью стены занимаются оформитель Центра творчества детей и молодежи Алина Митрахович и ее спутник Богдан Гудов. Закончить проект ребята надеются до завтра.



