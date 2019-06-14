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На Студенческой улице появился трехглавый дракон
15.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На улице Студенческой появился новый арт-объект. Фасад здания украсила красочная социальная реклама энергонадзора, главным героем которой стал дракон с тремя головами. Сказочное чудище уже успело привлечь внимание проходящих мимо детей и взрослых.
Росписью стены занимаются оформитель Центра творчества детей и молодежи Алина Митрахович и ее спутник Богдан Гудов. Закончить проект ребята надеются до завтра.
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На улице Студенческой появился новый арт-объект. Фасад здания украсила красочная социальная реклама энергонадзора, главным героем которой стал дракон с тремя...
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