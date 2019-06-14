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На Студенческой улице появился трехглавый дракон

15.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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На улице Студенческой появился новый арт-объект. Фасад здания украсила красочная социальная реклама энергонадзора, главным героем которой стал дракон с тремя головами. Сказочное чудище уже успело привлечь внимание проходящих мимо детей и взрослых.

 

На Студенческой улице появился трехглавый дракон

 

Росписью стены занимаются оформитель Центра творчества детей и молодежи Алина Митрахович и ее спутник Богдан Гудов. Закончить проект ребята надеются до завтра.

 

На Студенческой улице появился трехглавый дракон


 
Теги: Могилев
 
 
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  На улице Студенческой появился новый арт-объект. Фасад здания украсила красочная социальная реклама энергонадзора, главным героем которой стал дракон с тремя...
 
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