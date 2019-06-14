Температура воздуха ночью ожидается от 12 градусов тепла по северу до 20 градусов по юго-западу страны, в середине дня воздух прогреется до 25-31 градуса.
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До 31 градуса жары прогнозируется синоптиками 16 июня в Беларуси
15.06.2019 18:30 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью ожидается от 12 градусов тепла по северу до 20 градусов по юго-западу страны, в середине дня воздух прогреется до 25-31 градуса.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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