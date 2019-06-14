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Игрок ФК «Минск» о победе над «Неманом»: «Ждали этой победы очень долго»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Футбольный клуб «Минск» добился дебютной победы в этом чемпионате «Беларусбанк-высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Накануне, в поединке 11 тура столичные игроки обыграли гостей из гродненского «Немана». До этой игры «Минск» не знал радости побед – на его счету значились 6 ничьих и 4 поражения.
На 11-й минуте с пенальти счет открыл Александр Васильев. Уже во втором тайме Андрей Якимов восстановил паритет, но ненадолго. На 76 минуте Евгений Шевченко оформил первую в этом чемпионате победу «Минска» – 2:1 в пользу горожан.
Евгений Шевченко, нападающий ФК «Минск»:
Андрей Разин, старший тренер ФК «Минск»:
В рамках 11-го тура «Беларусбанк-высшей лиги» «Городея» разошлась безголевым миром с минским «Торпедо». В сегодняшнем поединке «Славии» и «Слуцка» позади первый тайм. А «Торпедо-БелАЗ» и «Витебск» свой матч начнут позже.
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Новости Беларуси. Футбольный клуб «Минск» добился дебютной победы в этом чемпионате «Беларусбанк-высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне, в...
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