|
Врачей со всей Беларуси мобилизуют на II Европейские игры: не скажется ли это на медпомощи в регионах?
Источник материала: СТВ
О подготовке к ІІ Европейским играм рассказали в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Людмила Макарина-Кибак, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Игорь Марзалюк:
Но мы же знаем, насколько высок уровень медицины у нас, уровень оказания неотложной, экстренной помощи. Все специалисты готовы, всё проработано. И на законодательном уровне. Мы не должны забывать, потому что мы ещё в прошлом году уже приняли, внесли изменения в закон – мы знали, что у нас впереди такое большое событие. Поэтому мы всё проговорили, подготовились. И я считаю, что медицинское обеспечение, как и всё остальное, в принципе – организация на достаточно высоком уровне.
Ирина Малёваная:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачей со всей Беларуси мобилизуют на II Европейские игры: не скажется ли это на медпомощи в регионах?
О подготовке к ІІ Европейским играм рассказали в программе «В обстановке мира». Бесплатные лекарства и своя поликлиника. Как организуют медпомощь спортсменам на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)