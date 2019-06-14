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Бесплатные лекарства и своя поликлиника. Как организуют медпомощь спортсменам на II Европейских играх

15.06.2019 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О подготовке к ІІ Европейским играм рассказали в программе «В обстановке мира».

«Остановка носового кровотечения в единоборствах требует особых лекарств, тактики». Как организуют медобслуживание II Европейских игр

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы можем утверждать, что у нас хватит сил, профессиональных компетенций и профессионально подготовленных медиков, людей?

Бесплатные лекарства и своя поликлиника. Как организуют медпомощь спортсменам на II Европейских играх

Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Несомненно. Это даже не обсуждается. Медицинское обеспечение непосредственно спортивных делегаций, оно будет представлено по нескольким, скажем так, направлениям. В первую очередь, будет функционировать поликлиника в Олимпийской деревне, которая будет работать до 11 часов вечера с 7 утра. Где будут предоставляться любые медицинские услуги, начиная от консультативной помощи, диагностической помощи, реабилитационных каких-то мероприятий.

И, в том числе там будет работать аптека, аптека, где будут по рецептам определённой формы, которые дирекция Европейских игр подготовила, будут выдавать лекарства, при наличии показаний, бесплатно.

Врачей со всей Беларуси мобилизуют на II Европейские игры: не скажется ли это на медпомощи в регионах?

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Ирина Малёваная
 
 
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О подготовке к ІІ Европейским играм рассказали в программе «В обстановке мира». «Остановка носового кровотечения в единоборствах требует особых лекарств,...
 
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«Остановка носового кровотечения в единоборствах требует особых лекарств, тактики». Как организуют медобслуживание II Европейских игр
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