Бесплатные лекарства и своя поликлиника. Как организуют медпомощь спортсменам на II Европейских играх

Источник материала: СТВ

О подготовке к ІІ Европейским играм рассказали в программе «В обстановке мира» .

«Остановка носового кровотечения в единоборствах требует особых лекарств, тактики». Как организуют медобслуживание II Европейских игр

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы можем утверждать, что у нас хватит сил, профессиональных компетенций и профессионально подготовленных медиков, людей?





Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:

Несомненно. Это даже не обсуждается. Медицинское обеспечение непосредственно спортивных делегаций, оно будет представлено по нескольким, скажем так, направлениям. В первую очередь, будет функционировать поликлиника в Олимпийской деревне, которая будет работать до 11 часов вечера с 7 утра. Где будут предоставляться любые медицинские услуги, начиная от консультативной помощи, диагностической помощи, реабилитационных каких-то мероприятий.

И, в том числе там будет работать аптека, аптека, где будут по рецептам определённой формы, которые дирекция Европейских игр подготовила, будут выдавать лекарства, при наличии показаний, бесплатно.