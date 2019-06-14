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Бесплатные лекарства и своя поликлиника. Как организуют медпомощь спортсменам на II Европейских играх
Источник материала: СТВ
О подготовке к ІІ Европейским играм рассказали в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
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Бесплатные лекарства и своя поликлиника. Как организуют медпомощь спортсменам на II Европейских играх
О подготовке к ІІ Европейским играм рассказали в программе «В обстановке мира». «Остановка носового кровотечения в единоборствах требует особых лекарств,...
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