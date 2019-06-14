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«Остановка носового кровотечения в единоборствах требует особых лекарств, тактики». Как организуют медобслуживание II Европейских игр
Источник материала: СТВ
О подготовке к ІІ Европейским играм рассказали в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Оно включает в себя и профилактические мероприятия, то есть профилактику травматизма, это безопасность спортивных всех сооружений, объектов и так далее. Оно включает в себя непосредственно медицинскую помощь при каких-то острых ситуациях – травмы, неотложное состояние, обострение хронической патологии. Оно включает в себя и какие-то реабилитационно-восстановительные мероприятия. Потому что огромный штат массажистов, реабилитологов, рефлексотерапевтов будет задействован. И, конечно, огромный кусок санитарно-эпидемиологических мероприятий. Потому что это тоже немаловажно. Люди съезжаются из разных стран. Вы знаете, что сейчас, в общем-то, ситуация в мире очень разная в этом плане.
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«Остановка носового кровотечения в единоборствах требует особых лекарств, тактики». Как организуют медобслуживание II Европейских игр
О подготовке к ІІ Европейским играм рассказали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики...
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