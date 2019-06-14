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«Остановка носового кровотечения в единоборствах требует особых лекарств, тактики». Как организуют медобслуживание II Европейских игр

15.06.2019 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О подготовке к ІІ Европейским играм рассказали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Медицинская составляющая Игр: как она будет осуществляться, какие силы в этом задействованы, как страна в этом плане подготовлена?

«Остановка носового кровотечения в единоборствах требует особых лекарств, тактики». Как организуют медобслуживание II Европейских игр

Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Ну, вы знаете, медицинское обеспечение ІІ Европейских игр – это очень большой, многогранный, серьёзный раздел работы. И начали им заниматься в течение нескольких последних лет. Он состоял из многих этапов, из подготовочных решений, из каких-то проектов, из подготовки инструктивных документов, отдельно разработан регламент по оказанию медицинской помощи при отдельных видах спорта. Потому что есть такие нюансы. Например, остановка носового кровотечения в единоборствах – она, скажем так, требует особых лекарственных препаратов, тактики.

Есть нюансы, кто допускается непосредственно на поле к спортсмену первый – судья, врач национальной команды или врач непосредственно медицинской бригады. Поэтому тоже разработано уже огромное количество материалов. Но, в любом случае, медицинское обеспечение всего этого мероприятия, оно направлено на создание комфортного и профессионального, и самое главное, – безопасного пребывания и проведения всех этих соревнований.

Оно включает в себя и профилактические мероприятия, то есть профилактику травматизма, это безопасность спортивных всех сооружений, объектов и так далее. Оно включает в себя непосредственно медицинскую помощь при каких-то острых ситуациях – травмы, неотложное состояние, обострение хронической патологии. Оно включает в себя и какие-то реабилитационно-восстановительные мероприятия. Потому что огромный штат массажистов, реабилитологов, рефлексотерапевтов будет задействован. И, конечно, огромный кусок санитарно-эпидемиологических мероприятий. Потому что это тоже немаловажно. Люди съезжаются из разных стран. Вы знаете, что сейчас, в общем-то, ситуация в мире очень разная в этом плане.

Бесплатные лекарства и своя поликлиника. Как организуют медпомощь спортсменам на II Европейских играх

Врачей со всей Беларуси мобилизуют на II Европейские игры: не скажется ли это на медпомощи в регионах?

Люди в материале: Ирина Малёваная, Игорь Марзалюк
 
 
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О подготовке к ІІ Европейским играм рассказали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики...
 
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