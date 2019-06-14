ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вот и всё». 95 выпускников Института погранслужбы получили звания лейтенантов

15.06.2019 18:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В офицерском корпусе пограничной службы пополнение. 15 июня с боевым знаменем своего института с соблюдением всех традиций прощались 95 выпускников. Им вручили дипломы и нагрудные знаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вот и всё». 95 выпускников Института погранслужбы получили звания лейтенантов

А на напутственные слова от старших по званию новоиспеченные лейтенанты ответили клятвой верности общему делу. Также на прощанье с альма-матер – хоровое «вот и всё» и звон монет, которые по старой традиции бросают в воздух.

«Вот и всё». 95 выпускников Института погранслужбы получили звания лейтенантов

«Вот и всё». 95 выпускников Института погранслужбы получили звания лейтенантов

«Вот и всё». 95 выпускников Института погранслужбы получили звания лейтенантов

После окончания заслуженного отпуска молодые специалисты усилят подразделения на границе. В том числе займутся оформлением гостей и участников II Европейских игр.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В офицерском корпусе пограничной службы пополнение. 15 июня с боевым знаменем своего института с соблюдением всех традиций прощались 95...
 
Новости дня
Новости разные
 
Известная рок-группа выступит на Дне Польши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика