«Вот и всё». 95 выпускников Института погранслужбы получили звания лейтенантов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В офицерском корпусе пограничной службы пополнение. 15 июня с боевым знаменем своего института с соблюдением всех традиций прощались 95 выпускников. Им вручили дипломы и нагрудные знаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





А на напутственные слова от старших по званию новоиспеченные лейтенанты ответили клятвой верности общему делу. Также на прощанье с альма-матер – хоровое «вот и всё» и звон монет, которые по старой традиции бросают в воздух.













После окончания заслуженного отпуска молодые специалисты усилят подразделения на границе. В том числе займутся оформлением гостей и участников II Европейских игр.