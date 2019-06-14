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Известная рок-группа выступит на Дне Польши
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Верхнем городе продолжается праздник национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши западные соседи подготовили масштабную развлекательную программу. Хедлайнером стала известная на весь мир группа Golden Life, её выступление у ратуши обещает собрать множество любителей классического рока.
Ещё одно заметное событие – карнавальное шествие «Краковский лайконик», занесённое в список культурного наследия ЮНЕСКО. Всего в программе более десятка различных мероприятий – это игры, конкурсы, выставки и квесты.
Артур Михальский, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Беларуси:
На празднике также можно познакомиться с особенностями национальной кухни Польши. В Верхнем городе развернули с десяток торговых точек. Продлится фест до самого вечера. Ну а в следующую субботу эстафету примут англичане. У ратуши пройдёт День культуры Великобритании.
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Новости Беларуси. В Верхнем городе продолжается праздник национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши западные соседи...
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