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Известная рок-группа выступит на Дне Польши

15.06.2019 17:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Верхнем городе продолжается праздник национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известная рок-группа выступит на Дне Польши

Наши западные соседи подготовили масштабную развлекательную программу. Хедлайнером стала известная на весь мир группа Golden Life, её выступление у ратуши обещает собрать множество любителей классического рока.

Известная рок-группа выступит на Дне Польши

Известная рок-группа выступит на Дне Польши

Ещё одно заметное событие – карнавальное шествие «Краковский лайконик», занесённое в список культурного наследия ЮНЕСКО. Всего в программе более десятка различных мероприятий – это игры, конкурсы, выставки и квесты.

Известная рок-группа выступит на Дне Польши

Артур Михальский, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Беларуси:
Видно, что будет красиво, эти наряды, так они идут, играют. Будет как в сказке. Будет очень много музыки, и литературные места, и главное – для детей. Можно приходить семьями.

Известная рок-группа выступит на Дне Польши

На празднике также можно познакомиться с особенностями национальной кухни Польши. В Верхнем городе развернули с десяток торговых точек. Продлится фест до самого вечера. Ну а в следующую субботу эстафету примут англичане. У ратуши пройдёт День культуры Великобритании.

Люди в материале: Артур Михальский
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. В Верхнем городе продолжается праздник национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши западные соседи...
 
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