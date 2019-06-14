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Активистки из Британии призвали женщин больше не рожать детей
Источник материала: KYKY>
В Британии появилось движение BirthStrike, активисты которого призывают женщин больше не рожать детей из-за экологического кризиса. Вот, какое обращение они опубликовали в Tumblr: «Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что наше решение не рожать детей вызвано тяжестью экологического кризиса и нынешним бездействием правящих сил перед лицом этой угрозы всему нашему существованию»,
Как и когда появилось движение BirthStrike
Совсем недавно – весной 2019 года. Те, кто уже примкнул к движению, а это пока что около 400 человек, называют его «родикальная забастовка». Они подчеркивают, что их движение – это не только политическое заявление, сколько группа поддержки, которая, открыта и для мужчин – они так же состоят в BirthStrike.
Если женщины откажутся рожать – помогут планете? Говорят ученые
Согласно исследованию 2014 года Академии наук США, сокращение населения Земли не поможет решить уже существующие проблемы окружающей среды. И даже в случае повсеместного ограничения рождаемости одним ребенком на семью и какой-нибудь глобальной катастрофы с гибелью многих миллионов, население Земли к 2100 году серьезно не уменьшится. Выход, по мнению американских ученых, следует искать на пути сокращения потребления природных ресурсов.
Однако исследование 2017 года, проведенное совместно шведскими и канадскими учеными, пришло к обратному выводу. Что сокращение потомства – хотя бы на одного ребенка в каждой семье – в развитых странах будет равняться уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу на 58 тонн за каждый год жизни одного из родителей. Это в десятки раз больше, чем полный отказ от машин и авиаперелетов. Опять же, есть ученые, который не согласны с этой теорией. Например, профессор из Университета Камбрии Джем Бенделл, чья работа «Глубокая адаптация: Карта для ориентации по климатической трагедии» стала чуть ли не скринсейвером для многих озабоченных глобальным потеплением миллениалов.
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В Британии появилось движение BirthStrike, активисты которого призывают женщин больше не рожать детей из-за экологического кризиса. Вот, какое обращение они...
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