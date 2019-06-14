Активистки из Британии призвали женщин больше не рожать детей

Источник материала: KYKY

В Британии появилось движение BirthStrike, активисты которого призывают женщин больше не рожать детей из-за экологического кризиса. Вот, какое обращение они опубликовали в Tumblr: «Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что наше решение не рожать детей вызвано тяжестью экологического кризиса и нынешним бездействием правящих сил перед лицом этой угрозы всему нашему существованию», сообщает BBC.

Как и когда появилось движение BirthStrike

Совсем недавно – весной 2019 года. Те, кто уже примкнул к движению, а это пока что около 400 человек, называют его «родикальная забастовка». Они подчеркивают, что их движение – это не только политическое заявление, сколько группа поддержки, которая, открыта и для мужчин – они так же состоят в BirthStrike.



Основала движение 33-летняя солистка групп Vaults и Mesadorm певица Блайт Пепино. Она говорит, что и сама хочет детей, но ей страшно рожать ребенка в «этот мир, стоящий на грани катастрофы».



Одна из последовательница движения – 25-летняя менеджер по работе с благотворительными организациями Элис Браун. Она рассказала журналистам, что впервые задумалась о глобальных проблемах климата, когда работала няней: у ее «подопечной» началась аллергия, которую вызвал плохой городской воздух. Элис призналась, что плакала после прочтения доклада о том, что 40% насекомых находятся под угрозой исчезновения. «Если мы в такой ситуации уже сейчас, то что будет, когда мой ребенок достигнет моего нынешнего возраста, – 10% останется?», – говорит Элис. К слову, в марте 2018 года Всемирный фонд дикой природы оценивал, что человечество уничтожило 60% популяции млекопитающих, рептилий, амфибий, птиц и рыб с 1970 года.



Еще одна активистка движения, решившая остаться анонимной, рассказала: «Я никогда не хотела иметь детей и никогда не умела с ними обращаться. Люди мне говорили, что я изменю свою точку зрения, но этого так и не произошло. Я росла в дикой грязи в Индии и потому решила, что даже если у меня будут материнские чувства в будущем, то я не захочу растить совершенно новое существо в таком вот мире».



Многие активисты движения «громко» говорят о своем страхе за экологию. Они также обвиняют власти в том, что, как им кажется, они делают не достаточно для защиты окружающей среды. Основательница BirthStrike не единожды упоминала, что ей было важно именно заявить публично о существовании людей, которые переживают за планету настолько, что не готовы заводить на ней детей. Блайт так же уточняла, что BirthStrike это всего лишь что-то вроде «договора о дерзких намерениях», цель которого – донести до широкой общественности факт, что многих молодых вопросы глобального потепления волнуют по-настоящему, и они отказываются сидеть сложа руки. «Мы даже не за сокращение населения и мы не осуждаем тех, кто продолжает заводить детей <…> Cуществует много разных путей, чтобы оказать влияние на будущее поколение, например, на тех детей, перед которыми мы выступаем. И мы не исключаем процесс усыновления – сказала Блайт.

Если женщины откажутся рожать – помогут планете? Говорят ученые

Согласно исследованию 2014 года Академии наук США, сокращение населения Земли не поможет решить уже существующие проблемы окружающей среды. И даже в случае повсеместного ограничения рождаемости одним ребенком на семью и какой-нибудь глобальной катастрофы с гибелью многих миллионов, население Земли к 2100 году серьезно не уменьшится. Выход, по мнению американских ученых, следует искать на пути сокращения потребления природных ресурсов.

Однако исследование 2017 года, проведенное совместно шведскими и канадскими учеными, пришло к обратному выводу. Что сокращение потомства – хотя бы на одного ребенка в каждой семье – в развитых странах будет равняться уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу на 58 тонн за каждый год жизни одного из родителей. Это в десятки раз больше, чем полный отказ от машин и авиаперелетов. Опять же, есть ученые, который не согласны с этой теорией. Например, профессор из Университета Камбрии Джем Бенделл, чья работа «Глубокая адаптация: Карта для ориентации по климатической трагедии» стала чуть ли не скринсейвером для многих озабоченных глобальным потеплением миллениалов.



Не смотря на противоречивые мнения ученых, активисты не намерены «сворачиваться». Наоборот, они намерены найти еще больше единомышленников.



Фото: Epa/Facundo Arrizabalaga