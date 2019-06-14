Итог встречи двух министров Беларуси и России - программа углубления интеграции согласована на 90%

Беларусь и Россия в конце 2018 года создали рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил Орешкин, с белорусской - Крутой.





"У нас идет плановая работа, сегодня мы просидели четыре часа, в переговорах участвовали представители разных ведомств - Минфина, ЦБ, налоговых, таможенных органов, целого ряда других. Было детальное обсуждение", - сказал Орешкин.





"Если вы помните, три недели назад, когда премьер-министр Беларуси приезжал, во вступительном слове в дискуссии с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым - ИФ) называл цифру в 70%. Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано. Да, есть еще детали по срокам, дальше будет более глубокая проработка тех элементов, которые есть, но мы постепенно движемся к 100% отметке", - отметил он.





"Я думаю, разговор, который состоится между премьерами, состоится он на следующей неделе, запланирован на пятницу, сделает еще серьезный шаг вперед", - проанонсировал министр встречу премьер-министров двух стран 21 июня в Минске.









"Мы сейчас по дальнейшим действиям всю предстоящую неделю, начиная с завтрашнего дня, будем очень плотно работать. Наша задача сейчас подготовить встречу премьер-министров. Я полечу в Минск чуть раньше, чем Дмитрий Анатольевич. Мы там еще раз соберемся перед их встречей, еще раз пройдемся. У нас будет два документа - это дорожная карта действия и некий концептуальный документ, который будет описывать принципы, на базе которых движение будет происходить. Еще раз повторю, что все это в рамках Союзного договора", - сказал Орешкин.





Комментируя вопрос о возможности введения единой валюты между двумя странами и тема по которым сохраняются разногласия, министр отметил, что "единая валюта - это точно не ключевой элемент наших обсуждений".





"Здесь как раз Центральные банки достигли полного согласия. Гораздо более острый вопрос - это работа в энергетической сфере, вопросы в регулировании отраслей, таможенный блок. Там есть какие-то тонкие моменты, которые нужно обсуждать на более высоком уровне премьер-министров и президентов. Вопрос сроков, вопрос взаимоувязки сроков, что сначала делается, что потом", - сказал Орешкин.





"О чем мы разговариваем? Здесь все понятно, каждый может открыть Союзный договор 1999 года, все направления там прописаны, мы не выходим за границы этого Союзного договора, не обсуждаем ничего, что там отсутствует, все элементы, которые там есть - от налогового законодательства, налогового администрирования, таможенного администрирования, работы во всех тех сферах, которые там отмечены - именно эта дискуссия у нас и происходит. Дискуссия очень конструктивно и позитивно, обсуждается весь комплекс вопросов, в том числе, например, регулирования в промышленной сфере, включая топливно-энергетическую сферу, регулирование в сельском хозяйстве. Здесь есть понимание, на что мы должны выходить", - прокомментировал Орешкин ход переговоров.





"Главный принцип и фраза которая сегодня неоднократно повторялась во время переговоров - это единые правила хозяйствования компаний и единые условия для жизни людей. То есть мы говорим о еще более тесной интеграции двух государств, для того чтобы ни компании в разных странах, не люде не чувствовали каких-то ограничений, который вызваны разным регулированием, разным действием контролирующих органов. Вот это задача сделать такую некую бесшовную историю единого экономического пространства между двумя государствами", - описал он главную задачу углубления интеграции между двумя странами.





Отвечая на вопрос, о чем достигли согласия ЦБ на переговорах по единой валюте, Орешкин заявил, что "на этом вопросе делается большой акцент, но это не самая главная здесь история".





"Есть и вопросы о единых принципах той же денежно-кредитной политики, это все ЦБ будут обсуждать, примерно понятен тайминг в рамках которого сейчас это может обсуждаться, сейчас он был в целом согласован и есть единой понимание со стороны Центральных банков. Но опять же никаких здесь революций, которые повлияют на жизнь простых людей, нет", - сказал министр.





"Например, речь стоит о единой цели по инфляции - будет динамика инфляции умеренно низкой в обеих странах, что будет означать гораздо более низкое колебание национальных валют и снижение рисков для простых граждан. Если мы говорим о том, что рано или поздно будут унифицироваться цены на энергоносители, то для Беларуси это означает более стабильный платежный баланс и также более стабильную валюты. Таким образом, когда все эти условия выполнены, когда есть единое экономическое пространство, вопрос единая валюта или не единая валюта носит вообще второстепенный характер", - продолжил он.









По его словам, о конкретных сроках (по плану действий- ИФ) можно говорить только после согласования их на уровне глав правительств. "Сейчас можно говорить, что сроки сжатые, речь не идет о десятилетиях", - отметил Орешкин.





Крутой в свою очередь подчеркнул, что "у нас ни по одному из регуляторов не было непреодолимых вопросов, всех очень внимательно заслушали".





"Действительно никто из них не выходит за рамки договора, все одинаково понимают конструкцию. После подписания договора, это первый этап очень важный, начнется напряженная работа по подготовке соответствующих дорожных карт. Мы примерно договорились по конструкциям и сроком, когда это будет делаться, но каждая отрасль, каждый регулятор будут иметь дорожную карту по унификации соответствующего законодательства с выходом на примерно 2021-2022 годы реализации", - сказал министр экономики Беларуси.



