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Путин как волшебник: прилетел и подарил Си Цзиньпину на его день рождения мороженое

15.06.2019 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как пишет CA-NEWS (CA), Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства.
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Владимир Путин заехал в резиденцию председателя КНР, чтобы поздравить его с 66-летием, передает пресс-служба президента РФ.

В Душанбе 14-15 июня проходит саммит СВМДА - совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

 


 
 
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Как пишет CA-NEWS (CA), Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) поздравил председателя КНР Си...
 
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