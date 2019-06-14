Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Франко Дзеффирелли страдал от продолжительной болезни, но в последние месяцы его состояние ухудшилось.





Дзеффирелли имел две номинации на Оскар, две статуэтки Эмми и награду Британской академии кино и телеискусств (BAFTA). Он более полувека посвятил профессии - начал снимать кино сразу после Второй мировой войны, где был партизаном Итальянского движения Сопротивления, и продолжал выпускать фильмы вплоть до нулевых.





Он был открытым геем и некоторое время состоял в отношениях с режиссером Лукино Висконти.





Он снял несколько фильмов по пьесам Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" (1967), "Ромео и Джульетта" (1968), "Гамлет" (1990). Он также поставил в театре "Отелло", "Гамлета", "Много шума из ничего".





Среди других известных его фильмов - "Иисус из Назарета" (1977), "Бесконечная любовь" (1981), "Травиата" (1983), "Отелло" (1986), "Воробей" (1993), "Джейн Эйр" (1996 ), "Чай с Муссолини" (1999).



