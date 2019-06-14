Мужская сборная Беларуси по волейболу пробилась в финальный раунд «Золотой Евролиги»

Источник материала: Tut.by

Мужская сборная Беларуси по волейболу завоевала путевку в финальный раунд «Золотой Евролиги».



Фото: cev.eu

18 июня в Запорожье в заключительном матче группового этапа белорусские волейболисты проиграли Украине — 2:3 (25:23, 23:25, 22:25, 25:23, 11:15). Матч продолжался 138 минут.

Благодаря тому, что белорусы сумели выиграть в этой встрече две партии, даже при поражении они гарантировали себе 1 балл, что помогло удержать первое место в своей группе «С».

Очки в составе белорусской команды набирали Родион Мискевич (22), Сергей Бусел (13), Андрей Радюк (12), Павел Куклинский (11), Вячеслав Шмат (6), Вячеслав Черепович (4), Алексей Кураш (3), Мксим Шкредов (1), Дмитрий Ваш (1).

В команде Украины самыми результативными оказались Юрий Семенюк (17), Ян Ерещенко (17), Дмитрий Виецкий (16), Олег Плотницкий (15).

В другом поединке группы «С» сегодня встречаются сборные Финляндии и Чехии.

Положение команд в группе «С»:

1. Беларусь — 13 очков (6 игр; разница партий 15−8)

2. Украина — 12 (6; 15−9)

3. Чехия — 8 (5; 10−10)

4. Финляндия — 0 (5; 2−15).

По итогам групповой стадии победители трех групп выйдут в «финал четырех», где выступит также команда-хозяйка решающей стадии.

Мужской «финал четырех» 21−22 июня примет эстонский Таллинн. Компанию принимающей турнир Эстонии составят сборные Турции, Нидердандов и Беларуси.

Близка в выходу в финальный раунд «Золотой Евролиги» и женская сборная Беларуси, которая сегодня вечером завершит групповой этап выездным матчем против команды Испании.

Чтобы гарантировать себе путевку в «финал четырех», белорускам достаточно выиграть хотя бы две партии.



Фото: bvf.by

В другом матче группы «С» сборная Финляндии взяла верх над Азербайджаном — 3:2 (25:19, 29:27, 27:29, 10:25, 15:13).

Положение команд в группе «С»:

1. Беларусь — 14 очков (5 игр; разница партий 15−4)

2. Испания — 12 (5; 13−5)

3. Финляндия — 5 (6; 8−15)

4. Азербайджан — 2 (6; 6−18).

Финальный раунд женской «Золотой Евролиги» 21−22 июня пройдет в хорватском Вараждине.