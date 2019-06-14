14 июня в городском Доме культуры прошел районный конкурс «Семья года».
Подробнее — в номере «СП» за среду, 19 июня.
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В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)
15.06.2019 18:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
14 июня в городском Доме культуры прошел районный конкурс «Семья года».
Подробнее — в номере «СП» за среду, 19 июня.
(Visited 10 times, 10 visits today)
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14 июня в городском Доме культуры прошел районный конкурс «Семья года». Подробнее — в номере «СП» за среду, 19 июня.
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