ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

15.06.2019 18:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

14 июня в городском Доме культуры прошел районный конкурс «Семья года». 

Подробнее — в номере «СП» за среду, 19 июня.

 

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

В Ганцевичах прошел районный конкурс «Семья года» (фоторепортаж)

 


(Visited 10 times, 10 visits today)
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 июня в городском Доме культуры прошел районный конкурс «Семья года».  Подробнее — в номере «СП» за среду, 19 июня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Анна Гришкевич: Беларусь – самое родное, что у меня есть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика