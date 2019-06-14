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Где узнать о главных праздниках региона, как на Гродненщине помогают талантам и где купить путевку в детский лагерь если не успели. На вопросы жителей региона на прямой линии отвечал заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

15.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Где узнать о главных праздниках региона, как на Гродненщине помогают талантам и где купить путевку в детский лагерь если не успели. На вопросы жителей региона на прямой линии отвечал заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

Исторические картины на фасадах

Спектр вопросов нынешней прямой телефонной линии оказался вправду широким. Жители региона обращались к заместителю председателя и с проблемами, и за уточнениями и с благодарностью о проделанной работе и реализованных проектах в своих населенных пунктах. К слову, о последнем. Один из таких звонков поступил из Волковысского района. Местные жители оценили факт, как преобразился город, и просто позвонили поблагодарить. Впору восхититься — теперь изображения эпизода Волковысского боя 1812 года и исторического фрагмента, как Великий князь Витовт осматривает Волковысскую хоругвь украшает местную улицу. Вообще же, сам проект преображения в таком художественном формате населенных пунктов в районах шире одного райцентра. Согласно разработанному плану по улучшению архитектурной среды в Гродненской области такие же оригинальные и атмосферные изображения украсят фасады 29 зданий в регионе. К слову, уже готовы восемь объектов в Волковысске, Зельве, Островце, Новогрудке и частично Слониме.

Где узнать о главных праздниках региона, как на Гродненщине помогают талантам и где купить путевку в детский лагерь если не успели. На вопросы жителей региона на прямой линии отвечал заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

Где узнать о главных праздниках региона, как на Гродненщине помогают талантам и где купить путевку в детский лагерь если не успели. На вопросы жителей региона на прямой линии отвечал заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

Поддержка талантов

Еще один вопрос, который касался сферы культуры, касался новости о недавней передаче юным гродненским музыкантам 10 пианино. Инструменты сейчас осваивают студенты Гродненского государственного музыкального колледжа. Вообще же, поддержка талантливой молодежи — фундаментальное правило в стране, и в Гродненском регионе в частности. И что особенно важно, молодые музыканты каждый год доказывают, что заботятся о их таланте не зря. 20 учеников детских школ искусств удостоены были премии Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Десятки дипломов, призовых мест, выигранных фестивалей и гран-при — каждый раз гродненцы возвращаются домой с заслуженными наградами. Так, в 2018-м году в области было 7 стипендиатов этого фонда, в этом — уже трое. Сплав юных талантов и государственной поддержки крепкий и, можно сказать, «золотой».

Где узнать о главных праздниках региона, как на Гродненщине помогают талантам и где купить путевку в детский лагерь если не успели. На вопросы жителей региона на прямой линии отвечал заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

Музеи, интерактивная карта лагерей, областная афиша

На нынешней прямой линии звонки раздавались не только с районных центров. Вообще-то, из 19 поступивших — 12 были с гродненских номеров. Вопросы ЖКХ снова в приоритете, спрашивали жители о транспортной сфере, строительстве и агропромышленном комплексе. Вместе с тем, один из звонков касался информирования населения. Точнее — как узнать о важных анонсах мероприятий, событиях региона, где получить исчерпывающую информацию, например, о детском оздоровлении или даже просто, в какой музей отвезти знакомых, приехавших из-за рубежа в гости.

Где узнать о главных праздниках региона, как на Гродненщине помогают талантам и где купить путевку в детский лагерь если не успели. На вопросы жителей региона на прямой линии отвечал заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

— В Гродненском регионе каждую неделю проходят десятки знаковых и интересных событий. Многие из них — уже стали брендовыми не только для области или города: на них специально приезжают из других регионов и даже стран. Они собирают тысячи гостей. У нас очень богатый регион с точки зрения музейных фондов, туристического потенциала. В этом году расширена и база детских оздоровительных лагерей. Закономерно, что людям сложно за всем уследить, но и время, когда для того, чтобы узнать, например, в какой лагерь на лето отдать ребенка, когда и где пройдет то или иное масштабное мероприятие, уже ушло. Мы это осознали давно и поэтому переориентировали доступ к информации в интернет-формат. — подчеркнул во время прямой телефонной линии Виктор Лискович. — Это сняло многие вопросы, расширило возможности как организаторов проектов, так и самих зрителей. На сайтах управлений облисполкома, газеты «Гродзенская праўда», организаций и предприятий созданы специальные интерактивные рубрики, банера, где вся необходимая человеку информация структурирована и обновляется. 

Сегодня, чтобы узнать, например, где и какой музей расположен, достаточно зайти на сайт областного управления культуры и кликнуть на карту музеев — подробная информация от номера телефона до описания экспозиции тут же на мониторе ; подробный план главных брендовых мероприятий тоже без звонков, каким будет День белорусской письменности в Слониме в этом году? Тоже можно узнать онлайн . Есть даже список новорожденных региона, который обновляется каждый месяц  или традиционная афиша культурных мероприятий региона.  Все собрано в аккуратные банеры и для удобства пользователей находится в онлайне. Или, например, из особенно актуальной информации для родителей на время летнего сезона  — в какой лагере записать ребенка. Тут и вовсе скрупулезный перечень детских оздоровительных лагерей всего региона, с телефонами «горячей линии» и даже свободными местами на сменах. 

Если не успел купить путевку в детский лагерь

К слову, о летнем отдыхе. Тема сегодня крайне актуальная — в разгаре первая смена — поэтому неудивительно, что один из поступивших на прямую линию к Виктору Лисковичу звонков, касался как раз этого вопроса. Родители не побеспокоились заранее и не успели приобрести путевку для своего 6-летнего ребенка. Ситуация разрешилась фактически тут же — еще открыты свободные места на третью и четвертую смену, так что летний отдых состоится.

Где узнать о главных праздниках региона, как на Гродненщине помогают талантам и где купить путевку в детский лагерь если не успели. На вопросы жителей региона на прямой линии отвечал заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

Между тем, как пояснили специалисты главного управления образования, родители могут приобрести путевку, заранее оформив заявку по месту работы в адрес собственника адреса. При этом могут воспользоваться государственной дотацией до полной стоимости путевки.
 
В оздоровительные лагеря с дневным пребыванием дети данного возраста, еще не являющиеся школьниками, могут быть зачислены за полную стоимость путевки. Аналогичный порядок приема в 9-дневные круглосуточные лагеря на базе учреждений образования. К слову, в Октябрьском районе  областного центра данной услугой воспользовались родители порядка 50 будущих первоклашек.

В первую смену в регионе уже оздоравливаются почти 30 000 ребят. Работают и 23 стационарных лагеря,  в них отдыхает порядка 3 300 человек. Дневные лагеря посещает около 25 000 школьников.

И особая фишка нынешней оздоровительной кампании — шанс побывать на самом, пожалуй, грандиозном спортивном событии этого года в Беларуси — II Европейских играх. Так, 1 520 школьников, из них 480, отдыхающих  в оздоровительных лагерях,  смогут поболеть за  белорусских спортсменов на этом мультиспортивном первенстве и посетить   мероприятия спортивного форума в Минске.

Жара, которая добавила креатива

Где узнать о главных праздниках региона, как на Гродненщине помогают талантам и где купить путевку в детский лагерь если не успели. На вопросы жителей региона на прямой линии отвечал заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

Еще одна тема, которая сегодня неожиданно возникла в ходе ответов на вопросы на прямой телефонной линии — как регион переживает июньскую жаркую погоду? Да, безусловные рекомендации медиков — оставаться в тени, соблюдать водный баланс, в случае сразу же обращаться к врачам — про них все в курсе. Однако, в некоторых районных центрах жаркие +33 по Цельсию подтолкнули к более творческих и освежающим действиям. Например, в центре Щучина установили своеобразный летний душ   и если судить по фото, горожане определенно оценили такой подход исполнительной власти к решению проблемы. На этот счет Виктор Лискович отметил, что подобные проекты требует минимальных ресурсов, но эффект и пользу как для имиджа населенного пункта, так и для жителей приносят огромную. Поэтому было бы правильно распространить этот удачный пример Щучина и на другие населенные пункты и районные центры региона.

Дмитрий СМИРНОВ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Минск
 
 
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Исторические картины на фасадах Спектр вопросов нынешней прямой телефонной линии оказался вправду широким. Жители региона обращались к заместителю председателя...
 
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