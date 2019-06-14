Где узнать о главных праздниках региона, как на Гродненщине помогают талантам и где купить путевку в детский лагерь если не успели. На вопросы жителей региона на прямой линии отвечал заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

Источник материала: Вороновская газета





Исторические картины на фасадах



Спектр вопросов нынешней прямой телефонной линии оказался вправду широким. Жители региона обращались к заместителю председателя и с проблемами, и за уточнениями и с благодарностью о проделанной работе и реализованных проектах в своих населенных пунктах. К слову, о последнем. Один из таких звонков поступил из Волковысского района. Местные жители оценили факт, как преобразился город, и просто позвонили поблагодарить. Впору восхититься — теперь изображения эпизода Волковысского боя 1812 года и исторического фрагмента, как Великий князь Витовт осматривает Волковысскую хоругвь украшает местную улицу. Вообще же, сам проект преображения в таком художественном формате населенных пунктов в районах шире одного райцентра. Согласно разработанному плану по улучшению архитектурной среды в Гродненской области такие же оригинальные и атмосферные изображения украсят фасады 29 зданий в регионе. К слову, уже готовы восемь объектов в Волковысске, Зельве, Островце, Новогрудке и частично Слониме.









Поддержка талантов



Еще один вопрос, который касался сферы культуры, касался новости о недавней передаче юным гродненским музыкантам 10 пианино. Инструменты сейчас осваивают студенты Гродненского государственного музыкального колледжа. Вообще же, поддержка талантливой молодежи — фундаментальное правило в стране, и в Гродненском регионе в частности. И что особенно важно, молодые музыканты каждый год доказывают, что заботятся о их таланте не зря. 20 учеников детских школ искусств удостоены были премии Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Десятки дипломов, призовых мест, выигранных фестивалей и гран-при — каждый раз гродненцы возвращаются домой с заслуженными наградами. Так, в 2018-м году в области было 7 стипендиатов этого фонда, в этом — уже трое. Сплав юных талантов и государственной поддержки крепкий и, можно сказать, «золотой».





Музеи, интерактивная карта лагерей, областная афиша



На нынешней прямой линии звонки раздавались не только с районных центров. Вообще-то, из 19 поступивших — 12 были с гродненских номеров. Вопросы ЖКХ снова в приоритете, спрашивали жители о транспортной сфере, строительстве и агропромышленном комплексе. Вместе с тем, один из звонков касался информирования населения. Точнее — как узнать о важных анонсах мероприятий, событиях региона, где получить исчерпывающую информацию, например, о детском оздоровлении или даже просто, в какой музей отвезти знакомых, приехавших из-за рубежа в гости.





—— В Гродненском регионе каждую неделю проходят десятки знаковых и интересных событий. Многие из них — уже стали брендовыми не только для области или города: на них специально приезжают из других регионов и даже стран. Они собирают тысячи гостей. У нас очень богатый регион с точки зрения музейных фондов, туристического потенциала. В этом году расширена и база детских оздоровительных лагерей. Закономерно, что людям сложно за всем уследить, но и время, когда для того, чтобы узнать, например, в какой лагерь на лето отдать ребенка, когда и где пройдет то или иное масштабное мероприятие, уже ушло. Мы это осознали давно и поэтому переориентировали доступ к информации в интернет-формат. — подчеркнул во время прямой телефонной линии Виктор Лискович. — Это сняло многие вопросы, расширило возможности как организаторов проектов, так и самих зрителей. На сайтах управлений облисполкома, газеты «Гродзенская праўда», организаций и предприятий созданы специальные интерактивные рубрики, банера, где вся необходимая человеку информация структурирована и обновляется.



Сегодня, чтобы узнать, например, где и какой музей расположен, достаточно зайти на сайт областного управления культуры и кликнуть на карту музеев — подробная информация от номера телефона до описания экспозиции тут же на мониторе ; подробный план главных брендовых мероприятий тоже без звонков , каким будет День белорусской письменности в Слониме в этом году? Тоже можно узнать онлайн . Есть даже список новорожденных региона, который обновляется каждый месяц или традиционная афиша культурных мероприятий региона . Все собрано в аккуратные банеры и для удобства пользователей находится в онлайне. Или, например, из особенно актуальной информации для родителей на время летнего сезона — в какой лагере записать ребенка. Тут и вовсе скрупулезный перечень детских оздоровительных лагерей всего региона, с телефонами «горячей линии» и даже свободными местами на сменах .

Если не успел купить путевку в детский лагерь



К слову, о летнем отдыхе. Тема сегодня крайне актуальная — в разгаре первая смена — поэтому неудивительно, что один из поступивших на прямую линию к Виктору Лисковичу звонков, касался как раз этого вопроса. Родители не побеспокоились заранее и не успели приобрести путевку для своего 6-летнего ребенка. Ситуация разрешилась фактически тут же — еще открыты свободные места на третью и четвертую смену, так что летний отдых состоится.





Между тем, как пояснили специалисты главного управления образования, родители могут приобрести путевку, заранее оформив заявку по месту работы в адрес собственника адреса. При этом могут воспользоваться государственной дотацией до полной стоимости путевки.



В оздоровительные лагеря с дневным пребыванием дети данного возраста, еще не являющиеся школьниками, могут быть зачислены за полную стоимость путевки. Аналогичный порядок приема в 9-дневные круглосуточные лагеря на базе учреждений образования. К слову, в Октябрьском районе областного центра данной услугой воспользовались родители порядка 50 будущих первоклашек.

В первую смену в регионе уже оздоравливаются почти 30 000 ребят. Работают и 23 стационарных лагеря, в них отдыхает порядка 3 300 человек. Дневные лагеря посещает около 25 000 школьников.

И особая фишка нынешней оздоровительной кампании — шанс побывать на самом, пожалуй, грандиозном спортивном событии этого года в Беларуси — II Европейских играх. Так, 1 520 школьников, из них 480, отдыхающих в оздоровительных лагерях, смогут поболеть за белорусских спортсменов на этом мультиспортивном первенстве и посетить мероприятия спортивного форума в Минске.

Жара, которая добавила креатива







Еще одна тема, которая сегодня неожиданно возникла в ходе ответов на вопросы на прямой телефонной линии — как регион переживает июньскую жаркую погоду? Да, безусловные рекомендации медиков — оставаться в тени, соблюдать водный баланс, в случае сразу же обращаться к врачам — про них все в курсе. Однако, в некоторых районных центрах жаркие +33 по Цельсию подтолкнули к более творческих и освежающим действиям. Например, в центре Щучина установили своеобразный летний душ и если судить по фото, горожане определенно оценили такой подход исполнительной власти к решению проблемы. На этот счет Виктор Лискович отметил, что подобные проекты требует минимальных ресурсов, но эффект и пользу как для имиджа населенного пункта, так и для жителей приносят огромную. Поэтому было бы правильно распространить этот удачный пример Щучина и на другие населенные пункты и районные центры региона.