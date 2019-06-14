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Равков напомнил новобранцам о льготах для военнослужащих

15.06.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министр обороны Андрей Равков заверил, что в Беларуси совершенствуется социальная защита военнослужащих срочной службы: наряду с оснащением войск современными образцами вооружения в Вооруженных силах приоритетное внимание уделяется повышению мотивации военнослужащих. Об этом он сказал на церемонии принесения военной присяги военнослужащими нового пополнения в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов под Борисовом, сообщает пресс-служба Минобороны.

Равков напомнил новобранцам о льготах для военнослужащих

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во время выступления перед новобранцами он напомнил, что в 2019 году денежное довольствие военнослужащих срочной службы было увеличено более чем в два раза, разработана и внедрена новая форма одежды.

По словам министра, также непрерывно прорабатываются предложения о совершенствовании социальной защиты военнослужащих срочной службы. Некоторые из них уже реализованы. К примеру, студенты, имеющие после службы рекомендации из воинских частей, получат первоочередное право на место в общежитии.

В стадии реализации находится инициатива, гарантирующая молодым людям, которые до службы в армии работали, сохранение рабочего места вне зависимости от формы собственности организации-нанимателя. Ранее таким правом пользовались только те, кто работал в государственных организациях.

На разных стадиях реализации и рассмотрения находятся предложения о преимуществе граждан, которые отслужили, при поступлении в учреждения образования, обучении на подготовительных курсах за счет республиканского бюджета, предоставлении им права выбора места работы при распределении и ряд других.

 
 
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  Министр обороны Андрей Равков заверил, что в Беларуси совершенствуется социальная защита военнослужащих срочной службы: наряду с оснащением войск современными...
 
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