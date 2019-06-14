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Топливо на АЗС в Беларуси с 16 июня подешевеет на 1 копейку

15.06.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 16 июня в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Топливо на АЗС в Беларуси с 16 июня подешевеет на 1 копейку

Фото: «Белнефтехим»

С 16 июня розничные цены на все виды автомобильного топлива уменьшатся на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 57 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 67 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 89 копеек, ДТ — 1 рубль 67 копеек.

Как пояснили в «Белнефтехиме», цены на топливо уменьшатся на 1 копейку «в соответствии с принятой концерном политикой поэтапного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ».

 
 
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  С 16 июня в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». Фото: «Белнефтехим» С 16 июня...
 
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