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Здание детсада в Лунинецком районе реконструируют под амбулаторию

15.06.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Лунинецком районе в деревне Лахва здание бывшего детского сада реконструируют под амбулаторию врача общей практики, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач центральной районной больницы Светлана Хлебус.

Здание детсада в Лунинецком районе реконструируют под амбулаторию

Заказчиком объекта является УКС Лунинецкого района. В ближайшее время будет изготовлена проектно-сметная документация. Финансироваться работы будут из районного бюджета.

Специалистам предстоит перестроить под медицинские нужды одноэтажное здание 1975 года постройки. В перспективе там будут размещаться регистратура, дневной стационар на 6-8 коек, два кабинета приема врача общей практики, лаборатория, процедурная, акушерский, физиотерапевтический, стоматологический и другие кабинеты. Общая площадь амбулатории составит 441 кв.м.

"В ее зону обслуживания входят Лахва и близлежащие деревни, где проживают более 2 тыс. человек. Со строительством нового здания амбулатории улучшатся условия для работы врачей и приема пациентов, повысятся качество и доступность медицинской помощи в сельской местности", - отметила Светлана Хлебус.

Вопрос создания лечебного учреждения в Лахве находится на контроле у руководства Брестского облисполкома. Старое здание амбулатории серьезно пострадало во время пожара в 2013 году. Для оказания медпомощи жителям тогда организовали фельдшерско-акушерский пункт в школе, параллельно на базе ФАПа в агрогородке Любань временно обустроили амбулаторию.

Улучшению качества и доступности медпомощи в районе уделяют постоянное внимание. В апреле в Лунинце на базе бывшей Залесской амбулатории открыли женскую консультацию и педиатрическое отделение. Маленьких пациентов принимают и узкие специалисты: отоларинголог, невролог, психиатр, окулист, эндокринолог, хирург, есть кабинеты для физиопроцедур, лечебной физкультуры, массажа.

 
 
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  В Лунинецком районе в деревне Лахва здание бывшего детского сада реконструируют под амбулаторию врача общей практики, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный...
 
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