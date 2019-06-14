Летучие мыши поселились в одном из домов Бреста и пугают людей

Источник материала: Виртуальный Брест

Жалуются на новых соседей жильцы одного из жилых домов Бреста. Ситуация, кажется, обычная, но соседи охраняются международным законом и выселять их нельзя. Это редкие летучие мыши. Они сделали гнезда в стенах, шумят по ночам и пугают людей.







Мария Тройнич о том, как ищут выход из ситуации. На этих кадрах летучих мышей легко принять за птиц: очень непривычно они выглядят на фоне городского ландшафта. Но местные жители наблюдают такие полеты каждый вечер. В щелях стен пятиэтажного дома поселилась целая колония лесных зверьков - около 60 особей. Некоторые из них даже попадают в квартиры.

Но такому соседству рады не все. Пенсионер Михаил Гутиков уже устал мыть окна своего балкона. По мнению мужчины, летучих мышей надо выселить, а щели замазать. С такой просьбой он обратился в ЖЭС. Но там ответили, что разорять гнезда они не имеют право.

В Бресте в доме поселилась малая вечерница

Как утверждают ученые, в доме поселилась малая вечерница. Это очень редкий вид, который охраняется законом. И пока Брест единственный белорусский город, который облюбовали такие летучие мыши. По словам специалистов, брестовчанам надо только радоваться, ведь летучие мыши выбирают экологически чистые места. Но в городе у этих млекопитающих много проблем.



Это детеныш летучей мыши. Ему всего полторы недели. Мышонок выпал с пятого этажа и пробует вернуться в гнездо. К сожалению, самостоятельно сделать у него это не получится, скорее всего, зверек погибнет. В лесу летучие мыши обычно селятся в деревьях. I мышата залезают в гнездо по стволу. Пока к окончательному компромиссу в решении проблемы ученые и жильцы не пришли. Как вариант выхода из ситуации - сделать для зверьков своеобразный трамплин. Да и грязи не будет, и мышата останутся целыми. Разработкой коммунальные службы займутся в ближайшее время.