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Летучие мыши поселились в одном из домов Бреста и пугают людей
15.06.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Жалуются на новых соседей жильцы одного из жилых домов Бреста. Ситуация, кажется, обычная, но соседи охраняются международным законом и выселять их нельзя. Это редкие летучие мыши. Они сделали гнезда в стенах, шумят по ночам и пугают людей.
Но такому соседству рады не все. Пенсионер Михаил Гутиков уже устал мыть окна своего балкона. По мнению мужчины, летучих мышей надо выселить, а щели замазать. С такой просьбой он обратился в ЖЭС. Но там ответили, что разорять гнезда они не имеют право.
В Бресте в доме поселилась малая вечерница
Как утверждают ученые, в доме поселилась малая вечерница. Это очень редкий вид, который охраняется законом. И пока Брест единственный белорусский город, который облюбовали такие летучие мыши. По словам специалистов, брестовчанам надо только радоваться, ведь летучие мыши выбирают экологически чистые места. Но в городе у этих млекопитающих много проблем.
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Жалуются на новых соседей жильцы одного из жилых домов Бреста. Ситуация, кажется, обычная, но соседи охраняются международным законом и выселять их нельзя. Это...
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