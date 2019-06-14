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Горки против Дзержинска: фоторепортаж со стадиона
15.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня футбольный клуб “Горки” встретился дома с одним из лидеров второй лиги — командой “Арсенал” из Дзержинска. Первый мяч в свои ворота горецкие футболисты пропустили на десятой минуте матча.
Игра получилась насыщенной острыми моментами: шансы забить были у обеих команд. Несколько раз Горки спасала штанга. На 86 минуте второй гол в наши ворота подвел окончательный итог этой встречи — 0:2.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня футбольный клуб “Горки” встретился дома с одним из лидеров второй лиги — командой “Арсенал” из Дзержинска. Первый мяч в свои ворота горецкие...
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