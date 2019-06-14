На книжном фестивале в Мирском замке показали новинки и древние фолианты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси книжный фестиваль решили провести в Мирском замке. Там можно увидеть и древние фолианты, и полистать современные издания, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Внутренний дворик средневековой крепости превратился в огромный читальный зал под открытым небом. Посетителей встречают герои литературных произведений.

«Очень интересная работа: Павлинка из комедии нашего писателя Янки Купалы. Сделана она из бисера», – рассказала заведующая отделом краеведения Гродненской областной библиотеки имени Ефима Карского Елена Кучинская.

Одних гостей привлекают современные издания, их тут несколько сотен. Другие завороженно разглядывают старинные фолианты. Они из библиотеки знатного княжеского рода Радзивиллов.

«Эта выставка своего рода подсказка: смотрите литературу, здесь много историко-краеведческой литературы, причем посвященной разным регионам нашей страны. Это важно и в преддверии Вторых Европейских игр – через эти книги можно познакомиться со страной. Они созданы не только на белорусском и русском, но и на других языках», – отметил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.

Для знакомства со страной отлично подойдет новинка издательства «Белорусская энциклопедия» – большой иллюстрированный атлас «Музеи Беларуси». Их более 3,5 тысяч и о каждом подробный рассказ.

«Музеи краеведческие, национальные, государственные – на их основе, на их артефактах мы показываем историю нашей страны в контексте европейской истории. В контексте, безусловно, стран СНГ», – говорит директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» Владимир Андриевич.

В прошлом году в стране издали более девяти тысяч книг общим тиражом свыше 25 млн экземпляров. А есть, которые существуют в единственном экземпляре – их делали вручную для конкурса.

«Книги на бересте, которые делали с помощью новых технологий, когда утюгом пытались что-то вышить. Здесь есть уникальное издание – на льняной ткани вышивали произведения Франциска Скорины», – сказала заместитель директора Гродненской областной библиотеки имени Ефима Карского Марина Игнатович.

По статистике, жители Союзного государства проводят за книгой семь часов в неделю. Мы спросили у гостей – что предпочитают?

«Классику, конечно. В таком возрасте только классику и хочется читать».

«Женские романы, исторические романы читаем. Сейчас вот Батракову читали».

«Я люблю читать книги Стивена Кинга. Последняя, которую прочитала – «Кладбище домашних животных».

В Мирском замке можно было побывать на встрече с писателями, посетить автограф-сессию или присоединиться к круглому столу с литераторами и учеными.