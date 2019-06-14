Посмотрите, как будет выглядеть новый «бюджетный» iPhone

Источник материала: Tut.by

В сентябре Apple покажет новое поколение смартфонов, начальной моделью в которой станет iPhone Xr (2019). Сегодня в Сети появились качественные рендеры устройства, которые еще раз подтвердили его дизайн. Изображениями поделился инсайдер Судханшу Амбхоре ( @Sudhanshu1414 ) в Twitter.





Как и предполагалось ранее, с передней стороны гаджет практически никак не изменится в сравнении с нынешним iPhone Xr. Диагональ экрана составит 6,1 дюйма, в верхней части панели — вырез для датчиков системы распознавания лиц Face ID.





На задней панели в блоке в форме квадрата разместится основная камера, состоящая из двух фотомодулей.





Скорее всего, гаджет будет работать на процессоре Apple A13. Вместе с обновленным iPhone Xr компания также представит «свежие» версии iPhone Xs и Xs Max. Последние получат тройную основную камеру.

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