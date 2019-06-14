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Посмотрите, как будет выглядеть новый «бюджетный» iPhone
Источник материала: Tut.by
В сентябре Apple покажет новое поколение смартфонов, начальной моделью в которой станет iPhone Xr (2019). Сегодня в Сети появились качественные рендеры устройства, которые еще раз подтвердили его дизайн. Изображениями поделился инсайдер Судханшу Амбхоре (
Как и предполагалось ранее, с передней стороны гаджет практически никак не изменится в сравнении с нынешним iPhone Xr. Диагональ экрана составит 6,1 дюйма, в верхней части панели — вырез для датчиков системы распознавания лиц Face ID.
На задней панели в блоке в форме квадрата разместится основная камера, состоящая из двух фотомодулей.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние iPhone:
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорее всего, анонс гаджета произойдет в сентябре.
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