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Беларусь изнывает от жары, а для кого это время интенсивной работы?

15.06.2019 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аномально жаркой эта неделя выдалась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температурные рекорды побиты в Брагине и городе Октябрь. 15 июня по югу Беларуси столбики термометров добрались до отметки в 33 градуса.

Беларусь изнывает от жары, а для кого это время интенсивной работы?

Погода повлияла и на графики работы многих предприятий. Офисным менеджерам в некоторых организациях на час сокращают рабочий день. А фабрики мороженного и напитков, наоборот, переходят на двухсменный режим.

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Для трактористов и механизаторов эти дни действительно жаркие. Не столько даже из-за погоды, сколько из-за объемов работы. В Курино уже завершают уборку трав, а Сергей Шмырев шутит, даже не почувствовал летнего зноя.

Беларусь изнывает от жары, а для кого это время интенсивной работы?

Сергей Шмырев, тракторист-машинист :
Наша техника оборудована кондиционерами. Я могу установить любую температуру. Есть термос с охлажденной водой.

Беларусь изнывает от жары, а для кого это время интенсивной работы?

Жара вносит коррективы в питьевой режим тех, кто работает в поле. Ежедневно в этом хозяйстве выпивают до 100 литров воды, минералки, лимонада или компота.

Беларусь изнывает от жары, а для кого это время интенсивной работы?

Городские жители предпочтение же отдают разливному квасу «как в детстве». Около 60 бочонков расставлены в крупных городах Витебской области и частично – в Могилевской. А производят его в Орше. 10 тонн в сутки – это максимальная мощность небольшого завода, который работает 6 месяцев в году.

Беларусь изнывает от жары, а для кого это время интенсивной работы?

Иван Ширяков, директор предприятия по производству безалкогольных напитков:
Увеличиваются продажи, растет объем производства, соответственно, выручка. Есть возможность развивать предприятие.

Беларусь изнывает от жары, а для кого это время интенсивной работы?

Второй самый ходовой товар – это, конечно, мороженое. Только оршанское едят по всей Беларуси и за рубежом: от Крыма до Камчатки. Завод летом работает в две смены и 6 дней в неделю. А объемы увеличиваются в 7 раз! До 150 тонн в месяц.

Беларусь изнывает от жары, а для кого это время интенсивной работы?

Алексей Авсюкевич, главный инженер сырзавода:
Силы  у нас перераспределяются. Те, которые зимой были задействованы на производстве сыров, сейчас мы их перераспределяем на производство мороженого.

Беларусь изнывает от жары, а для кого это время интенсивной работы?


За неделю в Беларуси уже побиты несколько температурных рекордов. С понедельника синоптики обещают на пару-тройку градусов ниже и даже в отдельных регионах дожди.

Беларусь изнывает от жары, а для кого это время интенсивной работы?

Сидим дома днем, вечером выходим на улицу. С ними особо никуда не съездишь.

Беларусь изнывает от жары, а для кого это время интенсивной работы?

Я живу в частном секторе и у нас очень большой бассейн. Там очень хорошо. Так что я, наверное, от жары не страдаю. Страдаю от жары на работе. Там жарко, душно, тяжело работать.

Беларусь изнывает от жары, а для кого это время интенсивной работы?

С утра до вечера мы с дочкой на велосипеде. Мы едем в детский сад, нам очень комфортно, с ветерком и вперед, и назад. И днем стараемся, в самую жару где-то находиться поблизости водоема, в тенечке.

Беларусь изнывает от жары, а для кого это время интенсивной работы?

Анастасия Аласания, СТВ:
Медики в жару рекомендуют отказаться от алкоголя, есть больше фруктов. Каждый час выпивать по стакану чистой воды. Носить головные уборы. И, по возможности, принимать охлаждающий душ.

Люди в материале: Алексей Авсюкевич, Сергей Шмырев, Иван Ширяков
 
 
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Новости Беларуси. Аномально жаркой эта неделя выдалась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температурные рекорды побиты в Брагине и городе...
 
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