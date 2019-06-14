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Спустя 78 лет климовчанка нашла родного дядю – бойца батальона милиции Владимирова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под Могилёвом весной этого года поисковики обнаружили останки советского солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время раскопок на высоте Владимирова под Могилёвом удалось найти останки первого бойца легендарного батальона милиции, который в 41-ом защищал подступы к областному центру.
О том, что спустя 78 лет найдется тот, о гибели которого в далеком 41-ом известила похоронка, Галина Лущаева не могла и подумать. Три брата ушли на фронт, но так и не вернулись. О месте гибели родного дяди, климовчанка узнала только сейчас.
Галина Лущаева:
Галина до сих пор хранит единственное фото дяди Семена. Знает, что призвали на войну, но, где воевал и погиб – ни весточки.
Ирина Недобоева, СТВ:
Именно здесь этой весной поисковики нашли останки 24 солдат. 23 красноармейца и один милиционер. Это установили благодаря форменной одежде военных лет.
И каково же было удивление поисковиков, когда в нагрудном кармане нашли еще и документ. Время сделало свое дело. Спрессованное землей удостоверение выцвело до неузнаваемости. За работу взялись эксперты.
Евгений Лазакович, старший эксперт отдела УГК судебных экспертиз Беларуси по Могилёвской области:
Удостоверение офицера милиции Семена Дрищенко пролило свет на целый пласт истории. До этого дня поисковики, проделав колоссальную работу, не нашли ни одного вещественного доказательства существования легендарного батальона.
Этот поворотный в истории факт дал надежду историкам, поисковикам и курсантам Могилевского института милиции. Сообща они смогут найти и придать земле остальных бойцов. Ведь сегодня уже ни кто не сомневается, что на подступах к Могилеву батальон милиции героически защищал свой город и его мирных жителей.
На территории одного только Климовичского района, откуда родом наш герой сюжета, 53 воинских захоронения. Большая часть – безымянные. Но работы на высоте Владимирова продолжатся уже этой осенью. Поисковики полны оптимизма – каждый солдат должен быть предан земле в присутствии родных.
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Новости Беларуси. Под Могилёвом весной этого года поисковики обнаружили останки советского солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время...
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