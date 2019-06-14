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«Всех нас объединяет». Как символ II Европейских игр встречали в Молодечно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До грандиозного старта II Европейских игр остаётся меньше недели. Символ форума «Пламя мира» продолжает шествие по Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 июня эстафету принял Молодечно. Факелоносцы – 10 известных белорусов – пронесли огонь по центральным улицам города и финишировали у Летнего амфитеатра, где прошел праздничный концерт.
Завершилась эстафета в Летнем амфитеатре, где огонь встретили участники Республиканской спартакиады школьников.
Символ II Европейских игр стал дополнительным стимулом к новым достижениям для атлетов самого крупного спортивного форума среди школьников страны. Программа у них вполне взрослая – 19 олимпийских видов спорта и 2 не олимпийских.
Антонина Кошель, главный судья Республиканской спартакиады школьников, чемпионка XX Олимпиады 1972 года:
Позади два этапа соревнований – в районах и областях. В финал вышли сильнейшие – за медали ближайшие 5 дней будут сражаться более 2,5 тысячи юных спортсменов со всей страны.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Итоги спартакиады подведут 19 июня в Слуцке. А «Пламя мира» продолжает путешествие по стране.
Вероника Гришкова, СТВ:
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Новости Беларуси. До грандиозного старта II Европейских игр остаётся меньше недели. Символ форума «Пламя мира» продолжает шествие по Минской области, сообщили в...
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