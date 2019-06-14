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«Минск и минчане» за 15.06.2019
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В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши
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