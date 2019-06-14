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В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рыцарские бои, выступления музыкантов, шляхетные угощения и произведения искусства. 15 июня в Верхнем городе – фестиваль национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минская ратуша вспомнила времена знатных панов, шляхты и польской удали. Здесь прошёл масштабный праздник культуры нашей западной соседки. Открылся он со знаменитого «Краковского Лайконика» – известного на весь мир карнавального представления.
Открытием карнавал стал не только для минчан. Так получилось, что посол Польши в Беларуси тоже впервые увидел это грандиозное шоу в нашей столице.
Артур Михальский, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Беларуси:
От средневековья до 21 века не так далеко. Сразу после карнавала – выступление знаменитой на весь мир группы Golden Life. Их песни стали саундтреками к десяткам популярных фильмов. Теперь звучат над Верхним городом.
А после боя – пир и танцы.
Григорий Азарёнок, СТВ:
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Новости Беларуси. Рыцарские бои, выступления музыкантов, шляхетные угощения и произведения искусства. 15 июня в Верхнем городе – фестиваль национальной культуры...
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