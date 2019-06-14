ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши

15.06.2019 21:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рыцарские бои, выступления музыкантов, шляхетные угощения и произведения искусства. 15 июня в Верхнем городе – фестиваль национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши

Минская ратуша вспомнила времена знатных панов, шляхты и польской удали. Здесь прошёл масштабный праздник культуры нашей западной соседки. Открылся он со знаменитого «Краковского Лайконика» – известного на весь мир карнавального представления.

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши

Открытием карнавал стал не только для минчан. Так получилось, что посол Польши в Беларуси тоже впервые увидел это грандиозное шоу в нашей столице.

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши

Артур Михальский, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Беларуси:
Я сам из Варшавы, поэтому я первый раз в жизни увижу это здесь, в Минске. Но уже видно, что будет очень красиво.

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши

От средневековья до 21 века не так далеко. Сразу после карнавала – выступление знаменитой на весь мир группы Golden Life. Их песни стали саундтреками к десяткам популярных фильмов. Теперь звучат над Верхним городом.
А затем – вновь в глубину истории. Перед зрителями оживают события Грюнвальдской битвы.

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши

А после боя – пир и танцы.

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши

Григорий Азарёнок, СТВ:
Национальная культура это не только песни или танцы, но и, конечно же, кухня. Поляки на весь мир известны своим мясом по-пански. Его секрет в особом маринаде, который готовится с помощью грушевого сока, горчицы, мёда и различных специй.

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши

Торговых точек – более десятка. Организаторы постарались, чтобы праздник каждому пришёлся по вкусу.

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши


Всего за день прошло более десятка различных мероприятий на любой вкус. Кто-то восхитился симфониями Станислава Монюшко в исполнении академической капеллы Польши, кто-то съездил в «Академкнигу» пообщаться с автором бестселлеров Янушем Леоном Вишневским. Хорошее настроение не обошло никого.

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши

Ну а в следующую субботу эстафету у вельможных панов перенимают сэры и лорды. Здесь же в Верхнем городе пройдёт День национальной культуры Великобритании.

Люди в материале: Артур Михальский, Григорий Азаренок
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Рыцарские бои, выступления музыкантов, шляхетные угощения и произведения искусства. 15 июня в Верхнем городе – фестиваль национальной культуры...
 
Новости дня
Новости разные
 
На книжном фестивале в Мирском замке показали новинки и древние фолианты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика