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В зелёном море, в зелёной пене. На одесских пляжах цветёт вода

15.06.2019 21:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Одессе Чёрное море превратилось в зелёное. Такими заголовками пестрят вторую неделю интернет-издания, а разочарованные туристы выкладывают видео. Вода на популярном курорте зацвела, рассказали в программе «Плюс-минус». 

В зелёном море, в зелёной пене. На одесских пляжах цветёт вода

По словам специалистов, всему виной цианобактерии. Полный штиль и жара привели к гниению водорослей.

В зелёном море, в зелёной пене. На одесских пляжах цветёт вода

И хотя власти пляжи закрывать не собираются, учёные призывают не рисковать и воздержаться от водных процедур. Последний раз столь масштабное цветение в Одессе было зафиксировано 9 лет назад.

Кратковременные дожди и грозы местами. Синоптики рассказали о погоде на неделю

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В Одессе Чёрное море превратилось в зелёное. Такими заголовками пестрят вторую неделю интернет-издания, а разочарованные туристы выкладывают видео. Вода на...
 
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