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В зелёном море, в зелёной пене. На одесских пляжах цветёт вода
Источник материала: СТВ
В Одессе Чёрное море превратилось в зелёное. Такими заголовками пестрят вторую неделю интернет-издания, а разочарованные туристы выкладывают видео. Вода на популярном курорте зацвела, рассказали в программе
И хотя власти пляжи закрывать не собираются, учёные призывают не рисковать и воздержаться от водных процедур. Последний раз столь масштабное цветение в Одессе было зафиксировано 9 лет назад.
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В Одессе Чёрное море превратилось в зелёное. Такими заголовками пестрят вторую неделю интернет-издания, а разочарованные туристы выкладывают видео. Вода на...
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