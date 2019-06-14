В Москве +22, в Киеве +25. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 июня

Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают ясную погоду и +22. В Вене обещают дожди, грозы и +25. На два градуса теплее в Риме.





Ясно и + 30 в Мадриде. Тот же климатический расклад, но с поправкой на два пункта в Софии, рассказали в программе «Плюс-минус» .





В Афинах в начале недели будет +33. В Анкаре синоптики обещают +25, дождь и грозы. Почти такая же погодная ситуация в Вильнюсе.





Всего +19 и дожди прогнозируют в Риге. Осадки в начале недели передают и в Варшаве, + 24. В Киеве синоптики прогнозируют комфортную погоду: +25 и переменная облачность. Та же история в Москве: +22.