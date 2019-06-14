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«День праздничный, торжественный». Самая массовая церемония присяги прошла в Печах

15.06.2019 21:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Торжественные церемонии принятия присяги новым пополнением прошли 15 июня в воинских частях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«День праздничный, торжественный». Самая массовая церемония присяги прошла в Печах

«День праздничный, торжественный». Самая массовая церемония присяги прошла в Печах

Одна из самых массовых состоялась в учебном центре в Печах под Борисовом. Здесь собрались более тысячи солдат, призванных на срочную службу. А поддержать их приехали несколько тысяч родных и близких.

«День праздничный, торжественный». Самая массовая церемония присяги прошла в Печах

Татьяна Мамайко:
Сегодня присяга у нашего сына, который 30 мая пошел служить. Я как женщина могу судить со стороны, а мужчин это делает настоящими мужчинами. Они посмотрят изнутри на всю эту систему, решат, для себя определяться с дальнейшим жизненным путем. Почувствовать, как служили наши отцы, деды, прадеды.

«День праздничный, торжественный». Самая массовая церемония присяги прошла в Печах

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
День праздничный, торжественный. День, когда родители приезжают, родственники. Одна тысяча солдат принимает присягу, а здесь – несколько тысяч родителей. Для них это тоже значимый день. Те военнослужащие, которые сейчас несут службу, получили новое пополнение, которое через 2-5 месяцев после подготовки этих специалистов, придут в войска и будут продолжать выполнять учебно-боевые задачи, укреплять обороноспособность страны.

«День праздничный, торжественный». Самая массовая церемония присяги прошла в Печах

Впереди у нового пополнения насыщенная боевая учеба. Войска ждет целый комплекс мероприятий. В частности, в сентябре пройдет совместное учение «Щит Союза - 2019». Оно станет завершающим этапом двухгодичной подготовки Вооруженных сил Беларуси и России.

Люди в материале: Андрей Равков, Татьяна Мамайко
 
 
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Новости Беларуси. Торжественные церемонии принятия присяги новым пополнением прошли 15 июня в воинских частях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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