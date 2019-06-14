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«День праздничный, торжественный». Самая массовая церемония присяги прошла в Печах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Торжественные церемонии принятия присяги новым пополнением прошли 15 июня в воинских частях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из самых массовых состоялась в учебном центре в Печах под Борисовом. Здесь собрались более тысячи солдат, призванных на срочную службу. А поддержать их приехали несколько тысяч родных и близких.
Татьяна Мамайко:
Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Торжественные церемонии принятия присяги новым пополнением прошли 15 июня в воинских частях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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