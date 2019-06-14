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Кадры как из фильма ужасов: всё вокруг кровавое. Красная песчаная буря обрушилась на Мали

15.06.2019 21:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Красная песчаная буря обрушилась на Мали. Это редкое природное явление сняли представители ООН, рассказали в программе «Плюс-минус». 

Кадры как из фильма ужасов: всё вокруг кровавое. Красная песчаная буря обрушилась на Мали

Кадры как из фильма ужасов: всё вокруг кровавое. Красная песчаная буря обрушилась на Мали

На кадрах город Гао. Видимость упала до 5 метров. Сгустил краски дождь и ветер. Порывы достигали 33 метров в секунду.

Кратковременные дожди и грозы местами. Синоптики рассказали о погоде на неделю

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Красная песчаная буря обрушилась на Мали. Это редкое природное явление сняли представители ООН, рассказали в программе «Плюс-минус».  На кадрах город Гао....
 
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