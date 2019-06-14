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Ураган в Вязьме снес крышу ж/д вокзала и та рухнула на поезд Москва-Брест

15.06.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жители Вязьмы Смоленской области восстанавливаются после природного катаклизма. Местный железнодорожный вокзал оказался в центре событий.

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Вчера, 14 июня 2019 года Вязьме досталось из-за мощного урагана, который снес крышу с местного вокзала. 

Ураган в Вязьме снес крышу ж/д вокзала и та рухнула на поезд Москва-Брест

К счастью, никто не пострадал, пассажиров проходящего поезда «Москва-Брест» спасло только то, что они зашли в вагоны за 30 секунд до происшествия. Уже через 20 минут поезд двигался по заданному курсу.

В настоящий момент местные жители устраняют последствия разбушевавшейся природы.

 
Теги: Брест
 
 
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  Жители Вязьмы Смоленской области восстанавливаются после природного катаклизма. Местный железнодорожный вокзал оказался в центре событий. Вчера, 14 июня 2019...
 
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