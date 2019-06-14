Источник материала: Виртуальный Брест

Жители Вязьмы Смоленской области восстанавливаются после природного катаклизма. Местный железнодорожный вокзал оказался в центре событий.

Брест" alt="Ураган в Вязьме снес крышу ж/д вокзала и та рухнула на поезд Москва-Брест">



Вчера, 14 июня 2019 года Вязьме досталось из-за мощного урагана, который снес крышу с местного вокзала.





К счастью, никто не пострадал, пассажиров проходящего поезда «Москва-Брест» спасло только то, что они зашли в вагоны за 30 секунд до происшествия. Уже через 20 минут поезд двигался по заданному курсу.

В настоящий момент местные жители устраняют последствия разбушевавшейся природы.