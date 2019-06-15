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Женская сборная Беларуси по волейболу вслед за мужской вышла в финальный раунд «Золотой Евролиги»

15.06.2019 22:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женская сборная Беларуси по волейболу вслед за мужской национальной командой также оформила путевку в финальный раунд «Золотой Евролиги».


Фото: bvf.by

15 июня в Аликанте белоруски завершали групповой этап матчем против Испании, где им для выхода в «финал четырех» достаточно было выиграть две партии. И уже после двух сетов гостьи с задачей справились. Правда, затем проиграли две следующие партии, но в пятой дожали испанок.

Испания — Беларусь — 2:3 (11:25, 23:25, 26:24, 25:21, 9:15).

Поединок продолжался 109 минут.

Очки в составе белорусской команды набирали Екатерина Сокольчик (13), Анастасия Гарелик (7), Надежда Столяр (7), Анастасия Кононович (7), Анна Калиновская (6), Татьяна Маркевич (6), Вера Костючик (5), Анна Климец (4), Анна Гришкевич (4), Вера Климович (3), Анастасия Шаш (2), Юлия Минюк (1).

В испанской команде самыми результативными стали Ана Эскамилла (19), Хессика Риверо (18), Эйла Гонсалес (16).

В другом матче группы «С» сборная Финляндии взяла верх над Азербайджаном — 3:2

(25:19, 29:27, 27:29, 10:25, 15:13).

Положение команд в группе «С»:

1. Беларусь — 16 очков (6 игр; разница партий 18−6)

2. Испания — 13 (6; 15−8)

3. Финляндия — 5 (6; 8−15)

4. Азербайджан — 2 (6; 6−18).

Финальный раунд женской «Золотой Евролиги» 21−22 июня пройдет в хорватском Вараждине. Помимо хозяйки турнира команды Хорватии за награды поспорят Чехия, Беларусь и Испания. Испанки сумели квалифицироваться в «финал четырех» со второго места в группе, поскольку и без того имевшие пропуск хорватки заняли в своем квартете первое место. А среди команд, занявших в своих группах вторые места, лучше показатели оказались у Испании, которая чуть опередила Венгрию благодаря лучшей разнице выигранных и проигранных партий (15−8 против 15−9).

 
 
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Женская сборная Беларуси по волейболу вслед за мужской национальной командой также оформила путевку в финальный раунд «Золотой Евролиги».
 
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