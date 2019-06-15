Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Источник материала: Tut.by

Футболисты сборной Украины выиграли золото молодежного (U20) чемпионата мира, который завершился сегодня в Польше.



Кадр «Беларусь 5. Интернет»

В финальном поединке в Лодзи украинцы обыграли команду Южной Кореи.

Украина — Южная Корея — 3:1

Голы: 0:1 — Ли Кан Ин (5, с пенальти), 1:1 — Супряга (34), 2:1 — Супряга (52), 3:1 — Цитаишвили (89).

Пропустив уже на 5-й минуте встречи с пенальти, украинцы сразу же ринулись отыгрываться и настойчиво атаковали при громкой поддержке трибун Муниципального стадиона в Лодзи.

Благодаря дублю Владислава Супряги уже в начале второго тайма украинцы были впереди. А в конце поединка Георгий Цитаишвили закрепил преимущество.

Украина впервые завоевала золото молодежного чемпионата мира. Южнокорейцы впервые стали медалистами МЧМ.



Фото: Павел Кубанов, ffu.ua

Бронзовые медали МЧМ завоевали футболисты Эквадора, которые в дополнительное время вырвали на 104-й минуте победу у сверстников из Италии (1:0), отличился Ричард Мина.

На пути к финалу украинская «молодежка» заняла первое место в своей группе на предварительном этапе, победив сверстников из США (2:1) и Катара (1:0), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1).

В 1/8 финала Украина уверенно разобралась с Панамой (4:1), в четвертьфинале одолела Колумбию (1:0), а в полуфинале победила Италию (1:0).



Фото: Павел Кубанов, ffu.ua

В Польше состоялся 22-й чемпионат мира среди футболистов до 20 лет. Турнир проводится с 1977 года, его первыми победителями стали игроки СССР. Чаще всех золото завоевывала Аргентина (6 раз), у Бразилии 5 титулов, у Португалии — 2, по 1 у Югославиии, Сербии, Ганы, Испании, СССР, Германии, Англии, Франции, Украины.