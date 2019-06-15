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II Европейские игры: Гродненская область готовится к туристическому буму (+видео)

15.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

II Европейские игры: Гродненская область готовится к туристическому буму (+видео)

К настоящему туристическому буму готовятся в Гродненской области. Во время проведения II Европейских игр здесь примут более 50 тысяч болельщиков и участников соревнований.

Это иностранцы, которые пересекут границы области. И – только по предварительным подсчетам! Самые большие изменения коснулись главной дороги в столицу – трассы М6. Ее сделали более скоростной и комфортной. Расширили до четырех полос, установили новые знаки, оборудовали парковки и зоны отдыха. Даже для диких животных – отдельные миграционные коридоры. Готовят к празднику и сам город. На улицах – фигурки Лесика. Рядом подсказки – за каких гродненских спортсменов болеть. А в день открытия игр на главном стадионе областного центра  откроется фан-зона. Здесь – угощения, развлечения, трансляция соревнований. 

 

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома: 

«Помимо этого буквально через несколько дней мы запустим новое мобильное приложение – «М6», в том числе англоязычную версию, которое можно будет скачать во всех доступных интернет-ресурсах и тоже получить исчерпывающую информацию о возможностях нашего туристического сервиса Гродненской области».

Чтобы никто из гостей не заскучал, в дни проведения игр готовят много спортивных площадок. Чемпионат Европы по спортивному ориентированию, городской тур по лазер-рану. Удивить обещают и рестораторы. Уверяют: драниками и квасом дело не обойдется.

ОНТ
 
 
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К настоящему туристическому буму готовятся в Гродненской области. Во время проведения II Европейских игр здесь примут более 50 тысяч болельщиков и участников...
 
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