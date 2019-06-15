Наступательная операция

Источник материала: Маяк Преднепровья

28 июня 1944 года — особая дата в истории Быховщины. В этот день семьдесят пять лет назад советские войска освободили наш район от немецко-фашистских захватчиков. Однако путь изгнания оккупантов с родной земли был долгим, трудным, кровопролитным.

Еще в октябре 1943 года войска 3-ей армии Белорусского фронта и 50-й армии Западного фронта, прорвав немецкую оборону на реке Сож, вышли к Днепру, овладели деревнями Поляниновичи, Искань, Селец Холопеев, Обидовичи, Веть, начав освобождение Быховского района. В ночь с 10 на 11 декабря 1943 года 108-я и 110-я стрелковые дивизии освободили Хачинку и Поповку, праздновали свое освобождение Красная Слобода, Усохи, Никоновичи, другие деревни левобережной Быховщины.

Войска 1-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского продолжали бои местного значения, улучшая свое исходное положение. На правом крыле фронта 50-ая армия генерала Ивана Болдина левым флангом продвинулась к Днепру у Нового Быхова. Главной задачей было приковать к себе как можно больше сил противника, чтобы он не смог перебросить их на южное направление, где в то время разворачивались главные события с участием четырех Украинских фронтов. На большее у соединений фронта не хватало сил. Труднее всего было с доставкой боеприпасов и людскими резервами. Коммуникации растянулись, железные дороги, разрушенные партизанами, еще не восстановили. Тыл фронта не успевал за быстрым продвижением войск. Наступать становилось все труднее.

Артиллерийская канонада не стихала, но в освобожденных населенных пунктах установилась советская власть. Так, на левом берегу Днепра, в деревне Поповка Краснослободского сельсовета начал действовать районный комитет партии, райисполком, другие организации.

Очень тяжелым и голодным было то время. Фашисты уничтожили дома людей. Особенно не хватало рабочих рук. Потребовались неимоверные усилия, чтобы восстановить деятельность сельисполкомов, колхозов, школ.

Председателем исполкома Краснослободского сельсовета стал Косяков — партизан, которого вывезли за линию фронта по ранению, а председателем сельисполкома в Никоновичах — Кравченко.

Сельские Советы заботились о материальном обеспечении семей фронтовиков и партизан, детей-сирот, которых осталось немало после фашистского нашествия. В деревне Хачинка уже через неделю после освобождения начала работать начальная школа, а немного позже — колхоз «Рассвет».

В деревне Александрово возродили колхоз имени Кирова. Возглавил его бывший партизан Фома Евмушков, а в Красной Слободе хозяйством руководил Клим Азаренко.

Отступая, гитлеровцы уничтожили огнем больше 200 домов на территории освобожденных сельсоветов. Люди оставались под открытым небом. И по решению райкома партии в колхозах создали строительные бригады. Трудились в основном подростки. Большую помощь в строительстве оказывали и бойцы Красной Армии…

После тяжелых боев части поредели. Пополнение шло из госпиталей: выздоровевшие раненые возвращались в свои подразделения. Приток людей давал призыв в армию граждан, находившихся в оккупации, а после — оказавшихся на освобожденной территории.

Генерал армии Константин Рокоссовский вспоминал: «Пополнение было… из местных военкоматов. Но это либо молодежь, либо окруженцы 1941 года… выйти из окружения не смогли, руки опустили и сидели здесь два года …». И далее, обращаясь к генералу 3-й армии Александру Горбатову, продолжил: «придется вам поработать, восстановить их веру в себя и в нашу армию». А как «работал» Александр Васильевич с подчиненными, хорошо было известно. Даже Иосиф Сталин о нем говорил: «Горбатого только могила исправит!».







Основные силы 50-ой армии оставались на левом берегу Днепра в южной части Быховского и восточной — Пропойского районов. Развернутые фронтом на север, они перекрывали междуречье Прони – Днепра и в Чаусском районе поддерживали связь с 10-ой армией Западного фронта.

(Продолжение следует).

Герои освобождения

В 2000 году в Москве скончался Овидий Горчаков – военный разведчик, переводчик Сталина, Хрущева, писатель, киносценарист. Овидий Александрович стал одним из прототипов майора Вихря – героя повести Юлиана Семенова «Майор «Вихрь». Он дважды представлялся к званию Героя Советского Союза. Но так и не был награжден…







Горчаков, умирая, изъявил свою волю: он пожелал, чтобы его прах был развеян над Хачинским лесом на Быховщине. Именно сюда разведчик был десантирован 3 июня 1942 года в составе группы из одиннадцати добровольцев — двух девушек, восьми парней и командира капитана Георгия Самсонова. Основной задачей группы планировался сбор разведданных для «Центра» и ведение диверсионной работы.

Через несколько дней была совершена первая засада на дороге Могилев — Гомель. Были подорваны две машины с немецкими солдатами, в перестрелке несколько врагов было убито. Потом последовала диверсия на железной дороге Могилев-Жлобин, несколько вагонов сошли с рельс. Во время поиска груза, который был сброшен во время десантирования группы, столкнулись в лесу с двоими кадровиками — окруженцами. Оба с радостью присоединились к отряду. Вскоре, таким же образом в отряд влились новые люди из ближайших лесов. Отряд рос. Базировался партизанский отряд в районе деревень Смолица, Добужа, Хачинка.

Овидий Горчаков родился в Одессе 28 октября 1924 года в семье чекиста, который курировал городок Овидиополь. Имя поэта оттуда. Его отец писал в анкетах о происхождении – «рабоче-крестьянское», но свободно говорил на трёх языках, в 1930-х работал в Hью-Йорке, Лондоне, Риме.

Когда началась война, ему не было и 17 лет. Но война звала. И судьба привела его в разведывательно-диверсионную школу, которой руководил Артур Карлович Спрогис, личность легендарная (он же майор «Артуро» в Испании и герой романа Хемингуэя «По ком звонит колокол»).

Событиям лета 1942 года на Быховщине посвящена первая книга Овидия Горчакова «Вне закона». Рукопись он показал советскому писателю, военному журналисту Василию Гроссману. Тот тогда отметил, что это лучшая книга о партизанском движении и вообще одна из лучших книг о войне. Но в свет она вышла уже в годы «перестройки» и в усеченном виде.

Овидий Горчаков неоднократно говорил о том, что основные свои боевые операции ему и его товарищам приходилось вести не только с немецкими оккупантами, но с их пособниками – полицаями и власовцами. Сын Овидия Александровича, Василий вспоминал: «Однажды я спросил отца, сколько немцев он убил на войне. Он задумался, а потом ответил: «Когда ты стреляешь по врагу из окопа, то не можешь точно знать, убил кого-то или нет. Из тех, про кого наверняка знаю, наверное, человек 30. Hу, а «наших»… «наших» — немерено».

Кстати, в этой книге очень подробно описывается разгром полицейского гарнизона в Красном Осовце, помогавшего, по утверждению Горчакова, немцам-карателям расправиться с Красницей. Так же подробно описано, за что и как каратели сожгли деревню вместе с ее жителями.

Хроника событий

Освобождение левобережной части Быховского района

25 ноября 1943г. – д. Селец-Холопеев, Старое Село

26 ноября 1943г. – д. Обидовичи

27 ноября 1943г. – д. Поляниновичи, д. Веть, д. Искань

11 декабря 1943г. – д. Хачинка, д. Поповка, д. Красная Слобода, д. Усохи, д. Никоновичи.