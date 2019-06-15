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«Если дети чиновников искупаются в этом месте, я им поверю». Жители Лиды выдвигают свои версии относительно загрязнения реки Дитва (видео)
Источник материала: Lida.Info
Самой горячей темой нынешней недели стало загрязнение реки Дитва и, как итог, мора рыбы на отдельных участках ее.
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«Если дети чиновников искупаются в этом месте, я им поверю». Жители Лиды выдвигают свои версии относительно загрязнения реки Дитва (видео)
Самой горячей темой нынешней недели стало загрязнение реки Дитва и, как итог, мора рыбы на отдельных участках ее. Официальная версия такова: мор рыбы произошел...
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