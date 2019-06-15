Европейские игры: «Пламя мира» продолжает эстафету по Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эстафета огня вторых Европейских игр продолжается в Беларуси. Сегодня факел пронесли по улицам города Молодечно. Среди участников марафона - корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Участников марафона «Пламя мира» к месту старта сопровождают машины ГАИ. Эстафета расписана по минутам, и заминок быть не может.

В эстафете участвуют 450 факелоносцев. Дистанция проходит через весь город, в том числе через крупные предприятия.

Огонь вторых Европейских игр привезли из Рима. Он проделал путь более чем в семь тысяч километров. В Молодечно его ждали не только как символ спортивных состязаний. Для кого-то это очень личная история.

«Мой дедушка освобождал итальянские земли в годы войны. И там погиб», – говорит заведующая отделом райисполкома Молодечно Раиса Казакович.

Факелоносца на дистанции сопровождают четыре хранителя огня. Всего их 10 человек. Только они имеют право зажечь пламя или переместить в лампадку. Просто так погасить его нельзя.

Это мебельное производство из числа самых старых в Молодечно. За 65 лет из небольшой артели оно выросло в одно из крупнейших предприятий страны. Около 70% его продукции сегодня уходит на экспорт.

«Все наши горожане хотят, чтобы игры прошли успешно. Мы видим по телевидению, что сделано очень многое. И это будут лучшие игры, которые пройдут в Минске. Спортсменам успехов», – говорит генеральный директор предприятия Валерий Бушило.

В воскресенье эстафету «Пламя мира» встретят на «Линия Сталина» и Кургане Славы. В Минск огонь вторых Европейских игр прибудет 17 июня.