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11 июня Солигорск встретит огонь II Европейских игр «Пламя мира». (+СХЕМА ДВИЖЕНИЯ).

16.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


10 июня 2019 17:02 4203

11 июня Солигорск встретит огонь II Европейских игр «Пламя мира». (+СХЕМА ДВИЖЕНИЯ).

Автор: Эдуард Кидяев.

Эстафета огня II Европейских игр  «Пламя мира» стартовала 3 мая в Риме и завершится 21 июня торжественным зажжением чаши олимпийского огня на главной площадке II Европейских игр — Национальном олимпийском стадионе «Динамо».

11 июня Солигорск встретит огонь II Европейских игр «Пламя мира». (+СХЕМА ДВИЖЕНИЯ).

Солигорск готовится перенять эстафету огня II Европейских игр  «Пламя мира»! Символ главного спортивного события года прибудет на  Солигорщину 11 июня.

Встретят «Пламя мира» в д. Великий лес, затем спустят его в спелеолечебницу, поднимут на солигорские терриконы 1 РУ, посетят спортивно-зрелищный комплекс и торжественно пронесут с 18.00 по улицам К. Заслонова, Мира, Козлова до Центральной площади Солигорска.

11 июня Солигорск встретит огонь II Европейских игр «Пламя мира». (+СХЕМА ДВИЖЕНИЯ).

Яркое мероприятие в Солигорске будет проведено с соблюдением всех правил безопасности и общественного порядка, — прокомментировал заместитель начальника Солигорского РОВД, начальник милиции общественной безопасности Сергей Соловей.

— На время мероприятия будет перекрыто движение по улицам Заслонова, Мира, а также часть улицы Ленина (на участке от ул. Заслонова до ул. Железнодорожной) с 16.00 до 19.00. Хочу также напомнить солигорчанам, что в соответствии с Законом Республики Беларусь № 114-З «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» при проведении массовых мероприятий граждане обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов встречи факелоносцев, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка.

В целях безопасности, сотрудниками милиции будет осуществляться досмотр граждан, пришедших на мероприятие. При этом досмотру подлежат все граждане.

СПРАВКА: Старт эстафете был дан 3 мая в Риме, где находится штаб-квартира Европейского олимпийского комитета. Путь пламени будет длинным и интересным: после церемонии в итальянской столице белорусские альпинисты поднимут его на вершину горы Монблан. Дальше спортивный огонь посетит шесть европейских столиц, где в его честь проведут концерты и другие развлекательные мероприятия. В Беларусь факел доставят по земле.

Первым его встретит Брест, за ним и другие города во всех регионах. Общая продолжительность эстафеты огня из Рима до Минска составит 50 дней.

11 июня Солигорск встретит огонь II Европейских игр «Пламя мира». (+СХЕМА ДВИЖЕНИЯ).

Эстафета огня прибыла в Беларусь после зарубежного этапа в воскресенье, 12 мая. На границе был торжественно зажжен факел «Пламени мира» для его дальнейшего следования  по республике. Первым городом страны, в который отправилась эстафета огня, стал Брест.

В целом огонь II Европейских игр пронесут через 55 населенных пунктов на территории 8 стран. Общая  протяженность пути составит 7700 км.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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10 июня 2019 17:02 4203 11 июня Солигорск встретит огонь II Европейских игр...
 
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