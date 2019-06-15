Источник материала: Soligorsk News



11 июня Солигорск встретит огонь II Европейских игр «Пламя мира». (+СХЕМА ДВИЖЕНИЯ). Автор: Эдуард Кидяев.

Эстафета огня II Европейских игр «Пламя мира» стартовала 3 мая в Риме и завершится 21 июня торжественным зажжением чаши олимпийского огня на главной площадке II Европейских игр — Национальном олимпийском стадионе «Динамо».

Солигорск готовится перенять эстафету огня II Европейских игр «Пламя мира»! Символ главного спортивного события года прибудет на Солигорщину 11 июня.



Встретят «Пламя мира» в д. Великий лес, затем спустят его в спелеолечебницу, поднимут на солигорские терриконы 1 РУ, посетят спортивно-зрелищный комплекс и торжественно пронесут с 18.00 по улицам К. Заслонова, Мира, Козлова до Центральной площади Солигорска.







Яркое мероприятие в Солигорске будет проведено с соблюдением всех правил безопасности и общественного порядка, — прокомментировал заместитель начальника Солигорского РОВД, начальник милиции общественной безопасности Сергей Соловей.



— На время мероприятия будет перекрыто движение по улицам Заслонова, Мира, а также часть улицы Ленина (на участке от ул. Заслонова до ул. Железнодорожной) с 16.00 до 19.00. Хочу также напомнить солигорчанам, что в соответствии с Законом Республики Беларусь № 114-З «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» при проведении массовых мероприятий граждане обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов встречи факелоносцев, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка.



В целях безопасности, сотрудниками милиции будет осуществляться досмотр граждан, пришедших на мероприятие. При этом досмотру подлежат все граждане.



СПРАВКА: Старт эстафете был дан 3 мая в Риме, где находится штаб-квартира Европейского олимпийского комитета. Путь пламени будет длинным и интересным: после церемонии в итальянской столице белорусские альпинисты поднимут его на вершину горы Монблан. Дальше спортивный огонь посетит шесть европейских столиц, где в его честь проведут концерты и другие развлекательные мероприятия. В Беларусь факел доставят по земле.



Первым его встретит Брест, за ним и другие города во всех регионах. Общая продолжительность эстафеты огня из Рима до Минска составит 50 дней.







Эстафета огня прибыла в Беларусь после зарубежного этапа в воскресенье, 12 мая. На границе был торжественно зажжен факел «Пламени мира» для его дальнейшего следования по республике. Первым городом страны, в который отправилась эстафета огня, стал Брест.



В целом огонь II Европейских игр пронесут через 55 населенных пунктов на территории 8 стран. Общая протяженность пути составит 7700 км.



Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».