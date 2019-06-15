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Сегодня топливо на АЗС Беларуси подешевело

16.06.2019 00:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 16 июня уменьшаются на 1 копейку, сообщается на официальном сайте концерна «Белнефтехим».

Сегодня топливо на АЗС Беларуси подешевело

Фото из архива «Белнефтехим»

В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на моторное топливо на АЗС с 16 июня 2019 г. уменьшаются на 1 копейку.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,57 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,67 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,89 руб., ДТ – 1,67 руб.

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Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 16 июня уменьшаются на 1 копейку, сообщается на официальном сайте концерна «Белнефтехим».
 
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