«Хочу сделать грудь меньше». Девушка собирает деньги на операцию через краудфандинговую платформу

Источник материала: Tut.by

Жительница Шотландии запустила сбор средств на краудфандинговой платформе, чтобы сделать операцию, которая, как она считает, должна решить все ее жизненные трудности. А проблемы у девушки из-за слишком большой груди: по словам шотландки, недавно та выросла сразу на восемь размеров.

Натали Доннан из шотландского города Килмарнок всего 21 год, но после рождения ребенка у нее начались не самые типичные проблемы со здоровьем, рассказывает Mirror . И чтобы с ними бороться, девушка даже запустила краудфандинговую кампанию .

Все дело в размере груди Доннан, и, по словам Натали, сложности с этим у нее начались еще в детстве. Свой первый бюстгальтер она купила в 11 лет, и уже тогда это был британский размер 32FF. В дальнейшем цифра только увеличивалась, а после рождения дочери в октябре 2018 года ситуация усугубилась. Грудь девушки выросла ещё на восемь размеров, что, конечно, немало удивило врачей.

— Это повлияло на все: от моего физического состояния до возможности покупать одежду и бюстгальтеры, которые мне подходят. К тому же я постоянно привлекаю нежелательное внимание и просто ненавижу все это.

Нежелательного внимания у Натали, до недавнего времени работавшей стюардессой на небольшом пароме, вообще с избытком. И при этом у нее не получается найти себе парня.

Как-то я работала в вечернюю смену, и все пьяные мужчины считали своим долгом сказать что-то о моей груди. Это было ужасно и заставляло меня чувствовать себя очень неловко. Также трудно найти парня, который был бы искренен со мной. Если я использую приложения для знакомств, получаю сообщения только о размере груди. Все это кажется унизительным. Совсем не то внимание, которого я хочу.

Из нежелания получать столько неприятного внимания вытекает еще одна проблема девушки: выбор одежды. А первое время после родов это еще и вызывало множество неудобств.

— Мне пришлось три месяца носить маленький бюстгальтер, потому что в уличных магазинах не было ничего нужного размера, а позволить себе потратить на новый 45 фунтов (3700 рублей) я не могла. Я стараюсь носить одежду, которая максимально закрывает мою грудь. Например, я надеваю куртки моего отца.





Девушки нередко говорят Натали, что уж точно не отказались бы от её размеров. Но они просто не учитывают множества возможных проблем с самочувствием.

— Я не могу нормально тренироваться. Я очень хочу, но любые физические упражнения очень проблематичны. Даже просто пойти куда-то на большое расстояние. Люди не осознают возможных последствий для здоровья, главное из которых — сильные боли в спине.

Натали хочет собрать на краудфандинге пять тысяч фунтов (400 тысяч рублей), которые пойдут на операцию по уменьшению груди. Девушка надеется, что это сможет изменить ее жизнь, однако пока все идет не слишком благополучно: на момент публикации материала ей не отправили ни фунта.